TRANSFERT. Qui est Marko Gazzotti (FCG), ce numéro 8 de 18 ans que tout le Top 14 s'arrache ?

Numéro 8 puissant et de grand talent, le Bleuet Marko Gazzotti intéresserait des clubs comme l'UBB, Toulon ou le MHR. À seulement 18 ans, et 7 matchs de ProD2.

En ce début de semaine, on apprenait que des cadors de l'élite française pistaient de près un prometteur numéro 8 du FC Grenoble. D'après le Midi Olympique, des clubs comme l'UBB, Toulon ou Montpellier seraient très intéressés par le joueur de 18 ans. Tout sauf une surprise, de notre côté du moins. Car ceux qui l'ont vu jouer cette saison seront très certainement tous unanimes au sujet de Marko Gazzotti. Ce blondinet à la gueule d'ange, qui s'avère pourtant être un diable sur le terrain. Joueur très puissant, aux bonnes lignes de courses et qui ne recule jamais, l'Isérois possède aussi cette faculté à faire jouer derrière lui très intéressante pour son âge. Chez les U20, on avait d'ailleurs pas vu un numéro 8 aussi dominant depuis l'époque de Jordan Joseph, quand bien même un certain Théo Ntamack a occupé le poste sous le maillot bleu les saisons précédentes. Avec le Montpelliérain Lenni Louchi - par ailleurs excellent ces dernières semaines sous les couleurs de Cistes - il est l'avant qui a le plus impressionné durant le dernier 6 Nations U20. Avec notamment deux parties 5 étoiles face aux Écossais et aux Gallois.

Il faut que dire que Marko (avec un "k" et pas un "c", sa maman étant lituanienne), en plus d'être brillant et discipliné, a disposé de "l'effet covid" pour se développer physiquement, d'après le manager de l'académie pole espoirs de Grenoble, pour le Midi Olympique : " Marko a toujours eu des facilités mais surtout de la détermination. Il a aussi bénéficié de l'effet covid, dans le sens où l'arrêt des compétitions lui a permis de travailler physiquement très fort. (...) En un an, il a pris douze kilos. Comme physiquement, c'était déjà un animal, la seule question était de savoir où il s'arrêtera…" Aujourd'hui, tout juste adulte, Gazzotti affiche 1m92 pour 107kg et une drôle de capacité à gagner les collisions.

C'est ainsi qu'après moins d'une saison pro dans les pattes et 7 feuilles de match en ProD2 (3 titularisations), celui qui a débuté le rugby à Aix-les-Bains se retrouve donc déjà dans le collimateur des plus grosses écuries hexagonales. Une trajectoire rectiligne qui montre une nouvelle fois la qualité et la profondeur du bassin grenoblois, qui place toujours 1 à 2 hommes forts de chaque génération de jeunes de U20. Avant de s'en servir pour tenter d'aller décrocher une demi-finale directe, cette saison ? Car oui, aux côtés de ses jeunes compères Massa ou Hugo Trouilloud, Gazzotti fait partie de ces minots qui devraient apporter insouciance, fraîcheur et talent au FCG en cette fin de saison, histoire d'aller chercher gros, très gros même, pour le club. Car en cas de résultat positif face à Vannes ce vendredi, les Grenoblois recevront une demi-finale de Pro D2 à domicile prochainement.

Ce qui vous laisse ensuite le droit à tous les rêves. Gazzotti envisage-t-il ainsi de rejoindre le Top 14 avec son club de coeur et ses copains ? "C'est vrai que tout est arrivé très vite, je n'ai pas trop eu le temps de réfléchir", confiait le jeune 3ème ligne au Midi Olympique le mois dernier. Gagner du temps de jeu avec les pros et disputer le Tournoi U20 pour postuler à la Coupe du monde en juin, c'étaient les objectifs que je m'étais fixés. J'ai essayé de prendre les choses comme elles venaient, en prenant un maximum de plaisir." Chose faite, visiblement. Encore que, lorsqu'il aura pris conscience de son potentiel et vu l'offre des clubs phares du Top 14 sur sa table, peut-être reverra-t-il rapidement ses objectifs à la hausse...