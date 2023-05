RUGBY. Le saviez-vous, ces joueurs nés 2004 jouent en Top 14

Nés en 2004, ces jeunes joueurs ont déjà connu leurs premiers caps en Top 14. Découvrez-en un peu plus sur ceux qui sont peut-être l'avenir du rugby français...

Ils sont onze joueurs de la génération 2004 provenant de cinq clubs de Top 14 différents à avoir déjà foulé les pelouses du plus haut niveau français. Avoir au sein de notre championnat des jeunes joueurs tout juste majeur capable de tenir leur rang est un formidable indicateur de la formation française.

Le demi de mêlée du CA Brive a pris part à neuf rencontres de Top 14. Fils de l'ancien demi de mêlée international Philippe Carbonneau (32 sélections), il rejoint le club briviste au sein de la catégorie U10 lorsque son père est nommé entraîneur du CAB en 2013. Léo Carbonneau connaît sa première en Top 14 lors de la 8ᵉ journée de championnat face au Stade Français à Jean Bouin. Titulaire, il jouera les 80 minutes de la rencontre. Depuis, il est régulièrement amené à jouer des matchs de Top 14 souvent comme remplaçant (quatre titularisations en neuf matchs). Il marque le premier essai de sa carrière professionnelle à la U arena lors de la 18ᵉ journée de championnat.

#TOP14 #MondayMotivation

Quand c'est la rentrée des classes et que tu veux impressionner ton papa pendant le derby CM1-CM2 🔥



Philippe Carbonneau peut-être fier de Léo, son fiston 😍

Le jeune demi de mêlée découvre également la Challenge Cup cette saison contre le Connacht (défaite 61-5) d’abord puis face à Cardiff (victoire 37-24). Léo Carbonneau est sous contrat avec le CA Brive jusqu’en 2026 (selon AllRugby).



Tout comme son coéquipier du CA Brive, Léo Carbonneau, Mathis Ferté est demi de mêlée de formation, mais sa polyvalence lui permet de couvrir les postes d’ailier et d’arrière, ce qui lui a permis de prendre part à 14 matchs de Top 14. Il découvre le Top 14 à Mayol lors de la 6ᵉ journée de championnat. Profitant des blessures de Joris Jurand et Thomas Laranjeira c’est au poste de numéro 15 que Mathis Ferté s’épanouit sous les couleurs brivistes : 10 titularisations au poste d’arrière (huit en Top 14 et deux en Challenge Cup). Il franchit la ligne d’en-but pour la première fois dès sa première titularisation face au Racing 92 et compte aujourd’hui 4 essais avec le CA Brive. Malgré la situation délicate dans laquelle se trouve son club (denier du Top 14) Mathis Ferté a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026 (selon AllRugby).

💥🖊️Mathis Ferté prolonge au CA Brive !



Auteur de 12 matchs et 2 essais pour sa première saison en @top14rugby, Mathis Ferté s'inscrit dans la durée avec son club formateur et poursuit l'aventure en Noir & Blanc jusqu'en 2⃣0⃣2⃣6⃣



🗞️ https://t.co/ZYjK5LisE4#WEARECAB pic.twitter.com/nHM5YIefJO — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) April 3, 2023

Demi d’ouverture au CA Brive, Tom Raffy compte huit matchs de Top 14 (deux titularisations) et trois matchs de Challenge Cup (une titularisation). Il rejoint la Corrèze en 2018 en provenance de Saint-Céré et découvre le Top 14 le 24 septembre 2022 à Castres pour la 4ᵉ journée de championnat. Une bonne première qui lui permet de participer aux quatre journées suivantes. Pour son premier match en Challenge Cup (défaite 24-31 face au Connacht), il marque le premier essai de sa carrière professionnelle. Le jeune ouvreur est sous contrat avec le CA Brive jusqu’en 2025 (selon AllRugby).

Maxence Biasotto (08/07/2004)

C’est le quatrième joueur du CA Brive issue de la génération 2004 à avoir foulé les pelouses de Top 14 cette saison. Trois-quarts centre formé au Stade Beaumontois Lomagne Rugby puis à l’Union Sportive Montalbanaise, il a rejoint Brive en début de saison. Il a pour l’instant joué un match en Top 14 face au LOU Rugby lors de la 14ᵉ journée de championnat. Comme ses compères 2004, il a découvert la Challenge Cup face au Connacht. Maxence Biasotto a encore une saison de contrat en Corrèze (selon AllRugby).

Talonneur au sein de l’ASM Clermont Auvergne, Jean-Maxence Jules-Rosette, compte déjà deux matchs de Top 14 et deux rencontres de Challenge Cup. Formé à l’AS Gannat Rugby et aux SCA Cusset Rugby, le natif de l’Allier rejoint l’ASM en 2018. Propulsé par les blessures d'Adrien Pélissié et Yohan Beheregaray, il découvre le niveau professionnel en Challenge Cup en huitième de finale face à Bristol. Il a depuis participé à tous les matchs avec l’ASM en tant que remplaçant pour un total de 39 minutes jouées (selon AllRugby).

Demi de mêlée du Stade Rochelais, Lucas Zamora, compte deux apparitions en Top 14. Formé au Royan Saujon Rugby, il a rejoint La Rochelle en 2018. Rentré en jeu à la 71ᵉ minute de jeu lors de la réception de l’UBB, il connaît son premier match professionnel lors de la 13ᵉ journée de championnat. Lucas Zamora jouera dix minutes lors de la victoire de son équipe face au Stade Toulousain durant la 15ᵉ journée de championnat. Le jeune demi de mêlée est aujourd’hui en fin de contrat avec le Stade Rochelais (selon AllRugby).

Demi d’ouverture international (trois sélections avec les U20) du Stade Rochelais, Hugo Reus a foulé à trois reprises les pelouses de Top 14. Formé au Club Athlétique Ribéracois, il a rejoint La Rochelle en début de saison en provenance des espoirs de l’Union Bordeaux-Bègles. C’est justement face à l’UBB que Hugo Reus vit ses premières minutes en Top 14 lors de la 21ᵉ journée de championnat. Auteur d’une bonne rentré, il fera même partie du groupe lors du 8ᵉ de finale de Champions Cup face à Gloucester, mais ne rentrera pas en jeu. Il sera finalement titulaire et jouera tout le match lors de la 22ᵉ journée de Top 14 face à Bayonne. Hugo Reus est sous contrat avec le Stade Rochelais jusqu’en 2024 (selon AllRugby).

Troisième ligne international (trois sélections avec les U20) de la Section Paloise, Brent Liufau, compte trois apparitions en Top 14. Formé au Club de Rugby Éducatif et Citoyen, il rejoint la Section Paloise en 2020. Il porte le maillot palois pour les deux premières fois, en tant que titulaire, en Challenge Cup lors de la double confrontation face aux Dragons RFC. En Top 14 il participe aux 20ᵉ, 22ᵉ et 23ᵉ journées sans pour autant connaître de titularisation. Brent Liufau est en fin de contrat avec la Section Paloise (selon AllRugby).

Demi d'ouverture de la Section Paloise, Axel Desperes, a pris part à une rencontre de Top 14. Formé au Nord Béarn XV, il a rejoint le club du Béarn en 2018. Comme Brent Liufau, il découvre le haut niveau en Challenge Cup face aux Dragons RCF lors de la 3ᵉ journée. Il est titulaire pour sa première en Top 14 au stade Mayol du RCT. Il joue ce jour-là 51 minutes et inscrit trois pénalités. Axel Desperes est en fin de contrat avec la Section Paloise (selon AllRugby).

Deuxième ligne de l’Union Sportive Arlequins Perpignanais (USAP), Posolo Tuilagi, a foulé à neuf reprises les terrains de Top 14. Formé à l’USAP, il n’a jamais quitté son club formateur. Il a porté pour la première fois le maillot catalans en Top 14 lors de la 3ᵉ journée de championnat face à La Rochelle. Depuis, il a participé à neuf rencontres en Top 14, dont quatre en tant que titulaire. Il a également joué quatre rencontres de Challenge Cup. Le deuxième ligne est sous contrat avec le club catalan jusqu’en 2025 (selon AllRugby).

Lenny Viola (16/04/2004)

Demi de mêlée de l’USAP, Lenny Viola, compte une apparition en Top 14. Formé au Rugby Athlétique Cerdagne Capcir, il rejoint le club catalan en 2016. Il a disputé 11 minutes de jeu en championnat lors de la 19ᵉ journée de Top 14 en déplacement à Bordeaux. Il a porté pour les premières fois le maillot de l’USAP en Challenge Cup lors de la double confrontation contre Bristol. Il est en fin de contrat avec l’USAP (selon AllRugby).