RESUME VIDEO. WOW ! Trop puissante, trop rapide, France U20 donne la fessée à l'Angleterre !

L'équipe de France des moins de 20 ans a donné une correction à l'Angleterre ce vendredi à Bath dans le cadre de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations.

Une ambiance de folie à Bath ! 😍😍 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 à tous les supporters français présents ce soir pour soutenir les Bleuets au Recreation Ground 🙏#FranceU20 #ANGFRA #NefaisonsXV #SixNations pic.twitter.com/nAIoLJXgVI — France Rugby (@FranceRugby) March 10, 2023

Ce vendredi soir, l'équipe de France des moins de 20 ans a dominé l'Angleterre comme rarement auparavant dans le 6 Nations. Sur la pelouse de Bath, les Bleuets ont corrigé les Anglais aux termes d'une prestation aboutie. Même réduits à 14 après le carton jaune de Capilla (54e), ils ont tenu bon pour décrocher une très belle victoire bonifiée. Ils ne menaient pourtant que 13 à 0 à la pause après l'essai de Drouet (36e) suite au bon travail de Gailleton. Le Palois a été très en vue dans cette partie et il s'est offert un bel essai à la 51e après avoir mis les cannes dans la défense anglaise dépassée. C'est allé trop vite pour l'Angleterre qui, à l'image du XV de la Rose, a manqué de solutions offensives. Seul Harris (57e) a trouvé la faille après l'exclusion du Tricolore. Mais la France était bien trop forte ce vendredi soir. Penverne a répondu (64e) puis Castro Ferreira (73e) et Guilly (79e) ont alourdi la marque pour un score sans appel de 42 à 7 ! Rarement les Anglais ont paru autant dominé. Côté français, c'est de très bon augure pour la Coupe du monde de la catégorie qui aura lieu dans quelques semaines. Cette équipe de France, portée par des jeunes éléments qui brillent en Top 14 comme Jauneau avec l'ASM, Gailleton avec Pau ou encore Bielle-Biarrey avec l'UBB, est toujours en course pour la victoire finale dans le 6 Nations.