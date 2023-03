RUGBY. 6 Nations. Pourquoi l'équipe de France u20 possède les meilleurs talents en Europe ?

Bien que l'équipe de France des moins de 20 ans n'ait pas remporté cette édition du Tournoi des 6 Nations, elle est montée en puissance durant toute la compétition, et a envoyé des messages forts.

Une ligne de trois-quarts version Top 14 !

Lors de cette édition 2023 du Tournoi des 6 Nations, l'équipe de France u20 a affiché sans aucun doute la meilleure ligne de trois-quarts de la compétition ! En 5 rencontres, Benoit Baby, qui est l'entraîneur des Bleuets, a sélectionné pas moins de 10 joueurs ayant évolué en Top 14 au moins une fois cette saison, et deux supplémentaires faisant ses gammes en Pro D2. Parmi les jeunots ayant déjà foulé les pelouses de Top 14, nous pouvons retrouver les cadres de cette équipe, tels que Louis Bielle-Biarrey ou encore Émilien Gailleton, qui sont même des cadres à Bordeaux et à Pau. De plus, viennent s'ajouter les 3 Brivistes, Léo Carbonneau, Mathis Ferté, et Tom Raffy, qui se sont imposé dans l'effectif professionnel corrézien. Ensuite, des joueurs comme Nicolas Depoortère (Ubb), Paul Costes (Toulouse), Enzo Benmegal (Racing 92), Axel Desperes (Pau) et Théo Attisogbé viennent compléter la liste. Le très talentueux Baptiste Jauneau de Clermont est également parmi ces joueurs à fort potentiel, tout comme Léo Drouet, qui joue actuellement pour Provence Rugby et Hugo Trouilloud qui porte le maillot de Grenoble. Cette équipe nous rappelle les générations 2018 et 2019, toutes championnes du monde avec des joueurs qui évoluaient déjà en Top 14 ou Pro D2 comme Romain Ntamack, Demba Bemba, Arthur Vincent, Louis Carbonnel, Léo Coly, ou encore Jordan Joseph. Cette expérience du très haut niveau a alors permis aux trois-quarts tricolores de prendre l'avantage sur leurs adversaires, sur toutes leurs sorties.

VIDEO. 6 NATIONS. Louis Bielle-Biarrey est-t-il le joueur le plus rapide du Top 14 ?

Des nations avec moins d'expérience !

Si les scores face aux Anglais, Écossais ou plus récemment Gallois ont été lourd, voire très lourd, c'est parce que les expériences du haut niveau n'étaient pas égales dans chaque équipe. Pour affronter ces trois équipes, le staff des Bleus a pu compter sur 19 joueurs ayant goûté au niveau professionnel cette saison, ce qui est considérable ! En comparaison, l'équipe du Pays de galles compte seulement 5 joueurs ayant tutoyé le rugby professionnel. Côté Anglais, il y a aussi 19 joueurs qui ont réussi à faire leurs premiers pas chez les grands, mais uniquement une poignée se sont imposés comme des titulaires. Pour l'Écosse, une dizaine de joueurs ont évolué en professionnel. Le fait que les clubs de Top 14 incluent de plus en plus leurs jeunes joueurs dans leurs rotations, permet à ces derniers de prendre de l'expérience et de se confronter aux meilleurs jours de la planète.

6 NATIONS. 3 Français nominés à l'élection du meilleur joueur du Tournoi 2023 !