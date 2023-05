Bientôt testé, le ballon intelligent va-t-il révolutionner le rugby et l'arbitrage ?

Dans une tentative ambitieuse de moderniser le rugby et d'améliorer les décisions prises par les arbitres sur le pré, World Rugby s'est associé à Sportable et Gilbert pour tester la technologie des ballons intelligents pour la première fois au monde. Cette expérience se déroulera lors du prochain Championnat du Monde des moins de 20 ans qui aura lieu en Afrique du Sud, en juin. Cette avancée technologique prometteuse suscite de nombreuses interrogations chez les fans de rugby : le ballon intelligent est-il sur le point de révolutionner la pratique de l'ovalie ? Il ouvre en tout cas la possibilité d'aider les officiels à prendre des décisions plus précises et plus rapides, en éliminant la subjectivité et en réduisant le risque d'erreur. Phil Davies, directeur du rugby à World Rugby, se montre enthousiaste via le site de la fédération internationale : "Bien qu'il s'agisse d'un essai et que la technologie soit nouvelle, nous sommes emballés par son potentiel et nous avons hâte de la voir en action lors du Championnat du Monde des moins de 20 ans."

Alors, comment le ballon intelligent peut-il aider les arbitres au rugby ? Ce ballon est équipé de capteurs placés autour du terrain qui permettent de suivre en temps réel sa position en 3D, jusqu'à 20 fois par seconde. Ces données précises fournissent un retour d'information immédiat sur chaque coup de pied, chaque passe et chaque lancer. "Un flux direct sera mis à la disposition de l'officiel de match en charge de la vidéo (TMO), qui pourra utiliser ces informations pour en rendre compte à l'arbitre", explique World Rugby. Ce système présente de nombreux avantages potentiels. Il pourrait faciliter la prise de décisions sur des situations courantes, mais parfois difficiles à juger, même avec les ralentis. Par exemple, il pourrait répondre à des questions cruciales telles que : une passe en-avant a-t-elle été effectuée ? Le ballon a-t-il franchi la ligne d'en-but ? Où le ballon est-il sorti en touche ? Grâce à cette technologie, on pourrait éliminer les doutes et donc les contestations. Et ce, à la fois dans les tribunes et sur le pré. Ce qui pourrait aussi aider les joueurs à rester concentrés au lieu de ressasser un fait de jeu. Cela pourrait aussi faire gagner du temps sur la prise de décision afin de ne pas hacher la rencontre.

Au Championnat du Monde de Rugby des Moins de 20 ans, les ballons intelligents aideront ainsi les officiels de match dans les cas suivants où l'évaluation visuelle seule peut s'avérer difficile et chronophage : Passe en-avant Aide à la prise de décision sur les passes en-avant en mesurant la vitesse relative du ballon par rapport à celle du joueur lorsqu'il quitte ses mains, indiquant ainsi si le ballon a été « projeté vers l'avant » lors de la passe. Lieu de la touche Grâce à la localisation précise de l'endroit où le ballon sort en touche, le ballon intelligent Gilbert garantit que la touche sera effectuée à partir de l'endroit précis où le ballon est sorti du terrain. Contact en vol La prise de décision sur la question de savoir si un ballon a été touché en vol (par exemple, lors d'un contre) est facilitée par la détection des changements de rotation et de trajectoire provoqués par le contact avec le ballon. Ballon au-dessus de la ligne d'essai L'emplacement en direct du ballon déterminera si le ballon a passé la ligne d'essai. Lancers en touche Le système indique instantanément si une touche n'est pas droite en mesurant l'angle de la touche entre le moment où le ballon est lancé et le moment où il est intercepté par un joueur.

Arbitrage. Des cartons rouges bientôt remplacés par les "Bunkers" ?L'idée d'un ballon intelligent qui aide à prendre les meilleures décisions arbitrales est alléchante. Mais il est important de noter que cette technologie est encore au stade expérimental. World Rugby ne prévoit pas son utilisation lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023, en raison de sa nouveauté et de la nécessité d'entreprendre une revue complète des résultats. Cependant, on pourrait très bien voir le TMO Bunker, également testé chez les U20 prochainement, lors du Mondial en France. Alors, le ballon intelligent révolutionnera-t-il le rugby ? Il va falloir se montrer patient. Mais une chose est sûre, l'innovation technologique s'invite de plus en plus sur les terrains de rugby, et cela promet d'apporter un nouveau niveau de précision et de fiabilité aux décisions arbitrales. Lesquelles entrainent parfois des réactions excessives de la part de supporters, mais aussi des joueurs et de certains entraîneurs.