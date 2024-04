RUGBY. Qui peut empêcher les Bleus de gagner la Coupe du monde en 2027 ? Personne, selon un ex du XV de France !

Dans un entretien accordé au Midi Olympique, Laurent Labit a déclaré qu’il voyait le XV de France remporter la prochaine Coupe du monde, en 2027.

Parti de Marcoussis, il se fait toujours du souci pour eux. Malgré un Tournoi des 6 Nations contrasté, l’avenir des Bleus ne s’est pas éteint. Avec une génération forte, l’horizon en 2027 semble en faire rêver quelques-uns, à commencer par Laurent Labit.

Membre du staff de Fabien Galthié pendant son premier mandat, l’actuel entraîneur du Stade Français Paris s’est confié au Midi Olympique. Dans l’entretien, il confie qu’il ne voit “pas qui pourra empêcher le XV de France de gagner la Coupe du monde en 2027”.

En complément, il développe sa pensée et explique que le XV de France continue de profiter d’une génération exceptionnelle. En substance, Laurent Labit déclare ceci :

J’essaie de me nourrir de cette expérience dans mon nouveau challenge. Les joueurs doivent faire de même. Je suis convaincu qu’une grosse ossature de cette génération 2023 sera encore présente en Australie en 2027 et qu’elle sera plus forte, plus mature.[...] Nos joueurs majeurs seront encore plus forts.”

En effet, seulement trois joueurs de plus de 30 ans étaient présents dans l’effectif du XV de France au mondial 2023. Parmi eux, seuls Romain Taofifenua (33 ans) et Uini Atonio (34 ans) pourraient louper l’échéance australienne à cause de leur âge. Cependant, les deux colosses évoluent à des postes dont la longévité n’est plus à prouver.

Actuellement, sur l’axe central titulaire (2-8-9-10-15) du XV de France, aucun joueur n’a plus de 30 ans. Par ailleurs, les champions du monde sud-africain avaient l’effectif avec la moyenne d’âge la plus élevée de la compétition (30,4 ans).

Loin des Bleus, près du cœur

Pour lui, la rupture a été brutale. Il évoque l’élimination face à l’Afrique du Sud en quart de finale comme un “moment terrible”. Il affirme être “encore hanté par cette défaite face à l’Afrique du Sud.”

Loin des Bleus, il continue de se sentir transporté par cette épopée internationale. Lors de la lourde défaite inattendue face à l’Irlande au Vélodrome, il était présent en tribune. Laurent Labit confie qu’il savait “que ce serait difficile, mais pas à ce point.” Mais ce faux départ n'a visiblement pas suffit à éteindre ses rêves de Coupe du monde.

