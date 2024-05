RUGBY. Prolongation colossale à venir dans les rangs du Stade Toulousain

Si Toulouse ne s'est pas montré très agressif sur le marché des transferts avec aucune nouvelle recrue pour la saison prochaine, en interne, une grosse prolongation va tomber.

Meafou jusqu'en 2027 ?

Dans la maison rouge et noir, la tendance est aux prolongations et le Stade Toulousain a pris l'habitude ces dernières saisons de sécuriser ses gros joueurs avant même la fin de leur contrat.

Ainsi, Emmanuel Meafou, qui est sous contrat dans la ville rose jusqu'en juin 2025, serait sur le point de signer pour deux saisons supplémentaires, selon Rugbyrama. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas manqué de rappeler son attachement à Toulouse en avril : "Moi, j’espère rester ici toute ma carrière. On parle de contrat, mais c’est un papier. J’ai envie de tout gagner avec Toulouse jusqu’à la fin. Je me sens Français et Toulousain." (Rugbyrama)

Évidemment, les dirigeants toulousains sont du même avis, continuer l'aventure avec le néo-international français, qui est devenue une référence mondiale à son poste. Les négociations sont donc entamées depuis plusieurs semaines, et les deux parties se seraient mis d'accord sur l'aspect financier, et pour les clauses du futur contrat portant jusqu'en 2027.

Une excellente affaire pour le Stade Toulousain, qui ne devait pas manquer de concurrence dans le dossier Meafou, tant le principal intéressé est un atout de taille. Ce dernier devrait donc continuer de porter le maillot du XV de France un bon bout de temps également.

TOP 14. Besoin de rien envie d'espoir ? Le Stade Toulousain n'a toujours pas commencé son recrutement



Tous les cadres sont verrouillés

Dans la continuité de la politique toulousaine, bon nombre de cadres du vestiaire ont déjà signé pour les prochaines saisons. En priorité, les internationaux du XV de France ont été verrouillés il y a quelques mois ou semaines, pour préparer au mieux l'avenir.

Nous pouvons citer Mauvaka, Flament, Aldegheri ou encore Lebel qui seront à Toulouse jusqu'en 2026 minimum. Kinghorn, Ahki et Mallia feront de même. Pour les trois prochaines saisons, ce sont Dupont, Cros, Jelonch, Baille et Ramos qui se sont engagés. Enfin, Ntamack et Marchand iront quant à eux jusqu'en 2028 !

Toulouse a aussi pensé à la jeunesse, et plusieurs pépites ont aussi récemment prolongé. Guillaume Cramont, qui est le troisième talonneur dans la hiérarchie, sera à Toulouse jusqu'en 2026. Castro-Ferreira, très en vue en ce moment, tout comme Paul Costes, ont signé pour 2028 dans la ville rose.

Jack Willis s'est aussi engagé pour une saison supplémentaire, et Setareki Bituniyata pourrait faire de même dans les semaines à venir, car Toulouse lui a proposé une année de plus.

RUGBY. De spectateur aux feu des projecteurs : l'ascension fulgurante de Mathis Castro-Ferreira au Stade Toulousain