RUGBY. USAP. Pourquoi Dubois pourrait être préféré à Jaminet pour l'Access Match ?

Alors que l'arrière des Bleus devrait être apte ce dimanche face à Mont-de-Marsan pour le match d'accession en Top 14, doit-il pour autant être titulaire ?

L'USAP se déplace à Mont-de-Marsan ce dimanche dans le but de se maintenir en Top 14. Face au premier de la phase régulière de Pro D2, les Catalans pourront compter sur la présence de l'arrière international Melvyn Jaminet, rétabli de sa blessure au genou contractée face à Castres lors de la 25ᵉ journée. Sur le papier, cette nouvelle aurait de quoi soulager les supporters usapistes. Pourtant, les performances de Lucas Dubois à l'arrière, font qu'un dilemme apparait entre la titularisation de l'arrière du XV de France ou de celle de Dubois suite à ses excellences prestations. Le staff de l'USAP doit-il refaire confiance à Dubois par rapport à la victoire face à Bordeaux-Bègles ? Ou doit-il espérer avec Jaminet sorte un match XXL digne de ses prestations en équipe de France pour sauver Perpignan ?

Jaminet dépendance ?

Si Melvyn Jaminet, grâce à son jeu au pied, est un atout incroyable pour Perpignan, la saison a montré qu'il avait parfois coûté cher à son équipe. Face au Stade Français par exemple, le futur joueur du Stade Toulousain avait raté dans les dernières minutes la pénalité qui aurait mis à l'abri d'un essai ses partenaires, avant de se faire lui-même pénaliser après une relance hasardeuse dans ses 22 mètres. Face à Castres, sa perte de balle en-avant, en tout début de rencontre, a permis au CO de marquer le premier essai de la rencontre.

De plus, sur les neuf victoires de l'USAP cette saison, quatre ont eu lieu avec Lucas Dubois comme titulaire. Et quelles victoires ! La Rochelle, le Racing 92, Toulouse et Bordeaux-Bègles, sont toutes tombées à Aimé-Giral, et ce, de manière nette et sans bavure. L'arrière catalan Dubois avait, à chaque fois, été transcendant et très incisif, là où Jaminet prenait moins de risques et semblait porter toute une pression sur ses épaules. Bref. Les arguments ne manquent pas pour voir une surprise du côté du stade André et Guy Boniface.

Le jeu au pied pour vaincre le Stade Montois ?

Un élément que pourrait prendre en compte le staff catalan pour la préparation de la rencontre est le jeu au pied. Lors de la finale de Pro D2 entre Mont-de-Marsan et Bayonne, l'arrière de l'Aviron, Gaëtan Germain, n'a cessé de mettre sous pression ses adversaires et de peser dans la rencontre. Il a été un très grand artisan du titre bayonnais à Montpellier. Naturellement, la présence dans l'effectif de Melvyn Jaminet, indique que Patrick Arlettaz pourrait être tenté de reproduire pareille tactique pour (re)mettre en difficulté l'arrière garde montoise. Alors que les Landais ont fait preuve d'indiscipline tout au long de la rencontre, et également montré de grosses lacunes en couverture, l'arrière des Bleus pourrait faire la différence dans une rencontre où la pression sera à son paroxysme. Lucas Dubois s'est montré excellent lors des rencontres où son équipe n'avait rien à perdre et pouvait se permettre de prendre des risques dans le jeu. Reste à voir maintenant quel choix sera fait dans la composition d'équipe.