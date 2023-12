RUGBY. Plus fort que Goliath, ce joueur est à plus de 15 plaquages par match de Top 14 !

Le Castrais Tom Staniforth enchaîne les belles prestations défensives en Top 14 et culmine à des statistiques hallucinantes.

Quinze plaquages en un match, c’est une excellente facture. Alors, tout autant sur chacun des matches depuis le début de saison, ça vaut son pesant d’or. Depuis août, le Castrais Tom Staniforth culmine à une moyenne de 15,9 plaquages par matches en Top 14.

En plus d’être le joueur qui affiche la plus haute moyenne du Championnat, l’Australien est aussi celui qui a le plus grand nombre de plaquages en valeur absolue. En effet, il pointe à 127 étreintes depuis le début du championnat.

Avec ses 1,98 mètre pour 118 kg, le deuxième ligne tarnais s’arrache en défense. En effet, selon le journaliste Gauthier Baudin, ce dernier dépasse les 750 plaquages réalisés en Top 14 depuis l’été 2021.

Après avoir été le meilleur plaqueur des saisons 2021/2022 (285 soit 11/match) et 2022/2023 (342 soit 14,9/match), Tom Staniforth continue sur sa lancée pour la saison 2023/2024 avec actuellement 127 plaquages, soit 15,9/match, après 9 journées.



Ce joueur n’a pas de limites. pic.twitter.com/tP29R01fMr — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) December 3, 2023

Staniforth, le plaqueur inarrêtable

Arrivé à Castres à l’été 2020, il jouait avec la franchise des Waratahs avant de s’exporter. Depuis son arrivée dans l’Hexagone, il a disputé 70 matches avec le Castres Olympique, dont 94% en tant que titulaire.

Lors de la saison 2021-2022, il avait même réussi la performance d’être titulaire à 26 reprises, pour 28 matches possibles en Top 14. Il était allé jusqu’en finale avec son club, perdant face au Montpellier Hérault Rugby.

Venu de l'île-continent, le puissant australien a eu la lourde tâche de remplacer la légende Rodrigo Capo Ortega. En effet, l’Uruguayen iconique du CO avait pris sa retraite internationale à l’été 2020, après 18 ans dans le Tarn.

Conquis par ce remplaçant XXL, le club a verrouillé son mastodonte en septembre 2022. Devenu indispensable à Castres, il est lié au club jusqu’à l’été 2026. À ce moment-là, le numéro 5 aura 32 ans.

