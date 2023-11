RUGBY. Après 11 saisons à Castres, 11 sélections avec le XV de France, Rory Kockott est enfin Français !

L'un des visages les plus connus du Top 14 est enfin devenu un citoyen français ! Rory Kockott s'est rendu dans le Tarn, où sa demande a été acceptée.

La naturalisation, enfin

Après une défaite sur la pelouse d'un concurrent direct à la qualification, Pau, Rory Kockott n'était donc pas à l'entraînement ce lundi. Le joueur du Stade Français a rempilé pour une saison supplémentaire chez les professionnels, après onze saisons passées au CO, et une douzième dans la peau de l'entraîneur de la défense.

Néanmoins, ce lundi, Rory Kockott n'était pas dans la capitale, mais plutôt à Albi, dans la préfecture du Tarn. Ce dernier ne rendait pas visite à ces anciens partenaires, mais prenait part à la cérémonie de naturalisation. C'est donc désormais officiel, Rory Kockott est un citoyen français !

Le demi de mêlée sud-africain était donc assis au milieu des 35 autres personnes, tel un parfait inconnu. Néanmoins, sa popularité a semblé le rattraper, peu de temps après que le préfet a cité son nom au milieu la liste. Le joueur de 37 ans s'est donc naturellement adonné à une séance de dédicaces.

"C'est très émouvant pour moi et toute ma famille"

Agité et colérique sur le pré, il paraîtrait que Rory Kockott soit un tout autre personnage une fois les crampons rangés. Le natif d'East London a témoigné toute sa reconnaissance envers la France, et sa décision de se naturaliser qui est mûrement réfléchi :

"Être Français, je ne peux pas l'expliquer, c'est d'abord une responsabilité envers ce pays, ses habitants. J'ai passé un tiers de ma vie ici, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je sens l'importance de mes actes, mes devoirs, mes croyances." (La Dépêche)

"Qu'est-ce qui est important en tant qu'homme ? Quels sens donner à nos actes ? Quel est le sens du service ? s'interroge-t-il. C'est aussi ça être Français et c'est très émouvant pour moi et toute ma famille."

Meilleur réalisateur et joueur du Top 14 en 2013, Rory Kockott est une légende du CO, et un joueur bien particulier, qui aura marqué son passage en France. Ce dernier a également porté à onze reprises le maillot frappé du coq, preuve de son immense talent et son leadership naturel.

Mais alors, pouvoir avoir attendu si longtemps, quand on sait que les modalités peuvent être plus rapides, comme avec l'exemple de Meafou récemment ? Le néo-Parisien y répond : "Ça va beaucoup plus loin. J'ai passé onze années à Castres, un territoire marqué par une forte identité, par des valeurs. C'est fort. J'ai attendu plus de 10 ans avant de faire ma demande de naturalisation. C'est quelque chose qui va au-delà, que j'ai au plus profond de moi-même."

