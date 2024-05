RUGBY. Perpignan domine Clermont et La Rochelle coiffe Bordeaux, nos pronos du week-end en Top 14

Ce week-end, le Top 14 reprend ses droits avec la 23ᵉ journée. Au programme, de belles affiches et des matchs décisifs pour le maintien, mais aussi la course au Top 6.

Oui, cet affrontement, nous rappelle des beaux souvenirs de finales du Top 14, entre deux rivaux d'antan. Néanmoins, ce week-end, Perpignan qui est septième reçoit l'ASM qui est onzième. Pour l'un, une place de rêve dans le Top 6, pour l'autre, une place en Top 14, tout simplement. L'USAP est en embuscade derrière Toulon et La Rochelle, et pourrait intégrer le Top 6 en cas de succès ce week-end.

Les Catalans n'ont plus perdu à domicile en Top 14 depuis la quatrième journée, le 29 octobre, face à Pau. En face, Clermont n'est pas performant hors de ses bases et la défaite cruelle face aux Sharks en Challenge Cup pourrait affecter le moral des troupes. Nous partons sur une victoire bonifiée des locaux, qui seront transcendés par l'événement.

A l'instar de Perpignan, le CO est aussi caché derrière le Top 6, avec 50 unités et un calendrier plutôt favorable. Pour mettre toutes les chances de leurs côtés, les hommes de Jérémy Davidson devront obligatoirement gagner face au MHR. Quant à eux, les Cistes sont toujours acculés à la treizième place, avec cinq points de retard sur Bayonne.

Ces derniers sont sur une série de cinq défaites consécutives, et se rapprochent de plus en plus d'un acces-match. À domicile, Castres a perdu plusieurs rencontres cette saison, mais devrait redresser la barre face à une équipe en manque de confiance. Nous partons également sur une large victoire des locaux.

Racing 92 - Bayonne

Ce week-end, le Racing 92 ne jouera pas dans son antre fétiche, mais dans le stade de l’Abbé-Deschamps, qui accueille l'équipe de foot de l'AJ Auxerre. Autant vous dire qu'il n'y aura ainsi pas d'avantage particulier pour la bande à Le Garrec. Actuellement quatrième, les hommes de Stuart Lancaster n'ont plus que la fin de saison en Top 14 comme objectif, et devraient conforter leur place dans le Top 6.

Cette saison, Bayonne est solide à domicile, mais voyage mal, très mal. C'est la treizième pire équipe du championnat hors de ses bases, devant le LOU. Les Basques ne semblent pas avoir les armes pour inquiéter des Racingmens taillés pour les phases finales. Même pronostic que pour les deux rencontres précédentes, bonus offensif pour le Racing 92.

Toulon - LOU

Match sous tension pour le RCT, qui est le dernier club qualifié à seulement quatre journées de la fin. Avec 55 points, les coéquipiers de Dan Biggar n'ont presque pas de marge de manœuvre sur l'USAP, qui en compte 53. Néanmoins, Toulon est sur une bonne dynamique, avec uniquement deux défaites en six matchs.

Face à La Rochelle, le RCT a bien failli gagner à Marcel-Deflandre, avec une équipe réorganisée. Cette fois, tous les cadres devraient être présents, et c'est pour cela que Toulon est le grand favori. Lyon n'a glané qu'un seul point à l'extérieur depuis le début de saison, et devrait une fois de plus être dépassée. Rebelote, victoire bonifiée des locaux à Mayol.

RUGBY. Face à la domination toulousaine, Mourad Boudjellal remet en cause l'équité du Top 14

Pau - Oyonnax

Cette rencontre est certainement la plus déséquilibrée de cette 23ᵉ journée de Top 14. Pau qui est neuvième, à égalité avec Castres, reçoit la lanterne rouge, Oyonnax. Bien que les Palois n'aient plus gagné deux matchs de suite depuis février dernier, une victoire contre Oyonnax devrait les relancer vers une course folle vers le Top 6.

Pour les promus, difficile d'imaginer une victoire dans le Béarn, surtout que les hommes de Joe El Abd n'ont remporté qu'un seul de leurs dix dernières rencontres. Nous partons une nouvelle fois sur une victoire avec bonus offensif pour Pau.

Bordeaux - La Rochelle

C'est la plus belle affiche de ce samedi, avec un match entre le troisième du Top 14, et le finaliste de la saison dernière. Les Bordelais ont réussi l'exploit de gagner à Bayonne, tandis que La Rochelle s'est fait peur face à Toulon. Pour les champions d'Europe en titre, ce match devrait déterminer le reste de leur saison, eux qui n'ont plus que le Top 14 à jouer. L'année dernière, ils avaient gagné à Bordeaux avec la manière, 6-36.

Cette fois, la partie devrait être bien plus serrée, et les deux équipes auront une composition digne des phases finales. Néanmoins, si Bordeaux plante beaucoup d'essais, les camarades de Penaud ont aussi tendance à en encaisser un certain nombre. Nous pensons que le pack rochelais devrait faire la différence, et que les trois quarts maritimes pourraient contenir les fusées girondines. Nous partons sur un succès de La Rochelle, qui sera la seule surprise de cette 23ᵉ journée de Top 14.

Quoi de mieux que de finir le week-end par un Classico des stades entre Toulouse et Paris ? Ce match sera un choc entre le leader d Top 14, et le second, qui n'est désormais plus qu'à deux petits points. À l'issue de cette journée, Toulouse pourrait donc détrôner le Stade Français.

En ce moment, Toulouse marche sur l'eau, et a écarté sans trop de problèmes les Harlequins, pour se hisser en finale de Champions Cup. En face, le Stade Français a pris une correction sur la pelouse de Clermont il y a deux semaines, et s'est aussi fait peur contre Bayonne à domicile. Les soldats roses ne sont pas en grande forme, et devraient subir la loi des Toulousains. Peu importe la composition, nous sommes persuadés que Toulouse aura à cœur de monter d'un rang. Victoire de la bande à Dupont, avec la manière et le bonus offensif.

RUGBY. Après la plainte déposée par Tayeb, Yannick Bru monte au créneau et répond