RUGBY. Face à la domination toulousaine, Mourad Boudjellal remet en cause l'équité du Top 14

Célèbre personnage du paysage rugbystique français et ancien président du RCT, Mourad Boudjellal a pointé du doigt la domination du Stade Toulousain.

Toulon avant, Toulouse maintenant

Si Mourad Boudjellal n'est plus aussi proche du monde du rugby qu'auparavant, il n'en est pas bien loin et tient une chronique nommée "Mourad de Toulon", sur Europsport. Ce dernier revient alors sur plusieurs thématiques, et cette fois-ci, c'était au tour de Toulouse.

Ce dernier, qui est bien connu pour son franc-parler, n'a pas hésité à se questionner vis-à-vis de l'équité qui règne en Top 14, concernant la domination du Stade Toulousain. Il est vrai que depuis plusieurs saisons, la bande à Dupont rafle tout sur son passage, et rares sont les équipes en mesure de l'arrêter.

Néanmoins, ce Stade Toulousain version 2024 nous rappel étroitement le RCT, il y a 10 ans, sur le toit de l'Europe en 2013, 2014 et 2015. Pour Boudjellal, le traitement n'est pas le même : "Je me rappelle, à une époque quand il y avait une équipe du Sud de la France qui dominait le rugby français et on disait qu’il fallait prévoir des règlements, des Salary Cap, car il ne faut pas qu’un club domine le rugby français, ce club joue en Rouge et Noir et c’était Toulon."

Non sans son humour et son air un brin chambreur, Boudjellal aurait peut-être une solution à proposer : "Peut-être qu’il faudra qu’il y ait un milliardaire dans un club, peut-être qu’on n’aura pas le droit d’avoir le talent d’Ugo Mola ou de Didier Lacroix."

Ce dernier est donc curieux de voir ce que la LNR va mettre en place pour "brider" cette domination toulousaine, comme cela avait été le cas pour son Toulon de l'époque.

Néanmoins, pas facile pour les instances dirigeantes du rugby français de gérer les périodes de forte domination d'un club de Top 14 sur les autres. Le Salary Cap existe, mais que faire de plus ?

Quoi qu'il en soit, Toulouse n'est pas assuré de gagner le Top 14 cette saison, loin de là, mais en Champions Cup, le club de la ville rose n'est plus qu'à une marche du sacre.

