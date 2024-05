RUGBY. Après la plainte déposée par Tayeb, Yannick Bru monte au créneau et répond

Au début de la semaine, Philippe Tayeb, qui est le président de l'Aviron Bayonnais, a porté plainte contre Yannick Bru. Ce dernier a répondu ce mercredi, par le biais de son avocat.

La semaine dernière, Rugbyrama nous informait que le président de Bayonne, Philippe Tayeb, était sur le point de porter plainte contre Yannick Bru. Pour rappel des faits, il y avait eu une altercation entre les deux hommes lors du dernier match entre Bayonne et Bordeaux (27 avril 2024).

En ce début de semaine, Tayeb a donc porté plainte pour le motif suivant : "Violences volontaires dans une enceinte sportive". Ce mercredi, Bru a alors répondu, via son avocat, Arnaud Dupin.

Deux versions des faits

Cette semaine, nous avons d'abord eu la version de Phillipe Tayeb, qui, lui aussi, a laissé son avocat prendre la parole au sujet de cette fameuse altercation. Ce dernier avait évoqué: "On a une vidéo où l’on voit très clairement trois venues de M. Bru vers M. Tayeb, avec deux petites tapettes sur le derrière de la nuque et une autre, sur la face de mon client. On a également des témoins, sur ce fait précis".

Plutôt discret jusqu'alors, Yannick Bru n'avait pas souhaité répondre jusqu'à ce mercredi 8 mai, où, son avocat a pris la parole via un communiqué. Ce dernier a envoyé ces mots à Midi Olympique : "Yannick Bru découvre avec désarroi la haine cachée que lui porte son ami depuis plus de 25 ans, Philippe Tayeb. Même s’il existe une rivalité sportive, la culture du rugby et ses valeurs imposent toujours le respect, qui plus est, lorsque l’on est ami et que l’on a écrit une belle histoire rugbystique. J’ai découvert par la presse, tout comme mon client, Yannick Bru, la publicité d’une plainte pénale."

"En général, lorsque l’on procède par effet d’annonce, c’est souvent pour masquer les lacunes de ses arguments. Les accusations portées à l’encontre de Yannick Bru sont calomnieuses et inacceptables et feront l’objet d’actions judiciaires, le moment venu. Nous attendons sereinement les suites disciplinaires et pénales. La dernière fois que Monsieur Tayeb, s’est risqué à engager une action judiciaire contre un des associés du club (M. Elie Benmergui, un ancien actionnaire de l’Aviron bayonnais, N.DL.R.), ça s’est soldé par un échec…"

Les deux hommes passeront, dans plusieurs semaines, devant la justice française afin de mettre au clair cette affaire.

De son côté, la Ligue Nationale de Rugby mène aussi une enquête de son côté, pour réellement savoir ce qui s'est passé ce jour-là entre Yannick bru et Philippe Tayeb.

