RUGBY. Le défi olympique d'Antoine Dupont qui espère ''avoir la ferveur de tous les Français''

Cette saison, Antoine Dupont est sur tous les fronts, et mêle même plusieurs disciplines. Ce dernier va finir la saison avec Toulouse, avant de rejoindre France 7 pour les JO.

Une motivation sans faille

La flamme Olympique est bien arrivée en France, à Marseille, et l'événement a été médiatisé en masse. Plusieurs acteurs du sport en France étaient présents pour l'accueillir, et Antoine Dupont était de la partie.

Le joueur du XV de France s'est alors prêté au jeu des questions / réponses au micro de TF1, et en a profité pour laisser un beau message. Bien que ce dernier soit en finale de Champions Cup après une performance XXL, l'objectif d'une médaille aux JO n'est jamais bien loin :

"Le plus motivant est de participer aux JO et de recevoir à Paris ! On a eu un avant-goût avec la Coupe du monde de rugby, on espère maintenant que ce sera encore plus grand et fédérateur avec une médaille à la clé ! On espère avoir la ferveur de tous les Français, pas que les fans de rugby, c’est la magie des JO."

Un investissement rassurant

En grand compétiteur qu'est Antoine Dupont, nul doute que ce dernier a fait le nécessaire pour s'accommoder à sa nouvelle discipline. Ce dernier explique alors le travail physique qu'il a dû effectuer : "Je me suis rendu compte de la différence entre le 7 et le 15 au début, j’ai eu des séances spécifiques avec les préparateurs physiques. J’ai fait mes premiers tournois à Vancouver et Los Angeles, l’idée n’était pas juste de faire acte de présence mais d’être performant."

"Je suis arrivé sur la pointe des pieds en respectant au maximum l’expérience et le vécu des joueurs déjà présents. J’ai posé beaucoup de questions à Paulin Riva qui m’a conseillé pour appréhender rapidement les systèmes de jeu avec beaucoup d’humilité et d’ambition".

Un retour gagnant

Depuis son retour des étapes du World Series avec l'équipe de France à sept, Antoine Dupont paraît plus en canne, plus percutant et dans une condition physique optimale. Ce dernier explique alors : "Je savais que la Coupe du monde était un immense objectif et j’avais besoin d’un sas de décompression et d’un nouveau défi. J’ai pu remporter un premier tournoi avec les Bleus et cette opportunité se mariait bien avec les JO."

Enfin, le capitaine du Stade Toulousain connaît les enjeux de cette fin de saison chargée. Pour lui, c'est une manière de remporter plusieurs titres, et de faire un triplé tout bonnement historique dans l'histoire du rugby !

"On s’entraîne tous pour l’or comme toutes les athlètes ! Je savais que j’aurais une fin de saison chargée, quand on a calé le calendrier avec le staff je me suis préparé physiquement et mentalement pour être dans les meilleures conditions et préparer de façon optimale ces Jeux. Mais avant, il y a quelques échéances importantes avec la finale de Champions Cup et, je l’espère, les phases finales de Top 14."