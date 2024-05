RUGBY. Pau. Emilien Gailleton entre rêves de gloire en Top 14 et regard tourné vers les Bleus : ''j’ai encore beaucoup à travailler''

Le jeune centre Émilien Gailleton se confie sur ses rêves avec la Section Paloise en Top 14 et ses ambitions avec les Bleus en vue de la tournée estivale.

RUGBY. Entre le Brennus et la Champions Cup, Antoine Dupont a-t-il une préférence ? ''Le bouclier est plus lourd''Remporter le Brennus ou la Champions Cup ? Tous les joueurs de Top 14 n'ont pas le loisir de se poser la question, contrairement à Antoine Dupont ou encore Emmanuel Meafou. Pour certains, soulever le bout de bois a plus d'importance et de symbolique. D'autres pensent que la coupe des champions est plus prestigieuse.

Émilien Gailleton, lui, n'a pas à se poser la question pour le moment. La Section Paloise ne joue pas encore dans la même cour que Toulouse et le Leinster en Champions Cup. En revanche, les Béarnais pourraient venir se frotter à Dupont et ses coéquipiers lors des phases finales du Top 14.

Des Palois dans le bon wagon

Après la 23e journée et à la faveur d'un succès sur Oyonnax, Pau occupe la 7e place du classement à une longueur du Top 6. Gailleton et les siens sont en concurrence avec Castres et l'USAP derrière, mais surtout le RCT, le Racing 92 et Toulon devant. À trois journées de la fin de la saison régulière, tout est encore possible. Et les prochaines résultats de la Section comme de ses adversaires pourraient encore changer la donne.

Le sprint final est bel et bien lancé. Et la Section fait partie des prétendants. Un statut qu'ils ont mis du temps à assumer malgré un excellent début de saison. "Depuis deux ou trois semaines, le maintien est acquis et nous pouvons basculer sur une autre partie du championnat", confie l'international U20 au Midi Olympique.

Désormais, tout ce qui arrive est du bonus pour les Béarnais. C'est pourquoi ils vont jouer sans pression mais avec beaucoup de détermination lors des prochaines journées. "Je pense qu’on est dans une situation où on ne veut pas gâcher cette opportunité." Une qualification pour les phases finales du Top 14 serait historique pour le club.

Malgré son âge, Gailleton possède un fort esprit de compétition. Sa saison n'a pas été de tout repos et il a manqué de régularité dans ses performances. "Je suis content de quelques matchs mais sur l’ensemble, j’ai encore beaucoup à travailler." Auteur de 14 essais l'an passé en Top 14, il n'a seulement franchi la ligne qu'à 6 reprises cette saison. Néanmoins, il se sent plus en forme maintenant qu'en début d'exercice.

Une finale de Top 14 ou la tournée avec les Bleus ?

Une bonne chose pour la Section mais pas que. Le staff du XV de France le surveille de près. On sait que les habituels cadres seront au repos cet été. Galthié emmènera une équipe développement en Amérique du Sud. On ne voit pas comment Gailleton pourrait manquer cette tournée. Lui qui n'a connu qu'une sélection contre l'Ecosse en match de préparation à la Coupe du monde.

Cela dépendra en grande partie des performances de Pau en Top 14. À choisir entre une finale de Top 14 et la tournée estivale, le centre a clairement une préférence. "Je pense que je préfère aller en finale que d’aller en tournée." Néanmoins, jouer pour l'équipe de France fait partie de ses objectifs. Et ce, le plus rapidement possible.

Alors qu'il avait été appelé par les Bleus assez tôt, il a vu d'autres U20 comme Louis Bielle-Biarrey et Nicolas Depoortere lui passer devant en l'espace de quelques rencontres. Une situation pas facile à gérer. "C’est sûr que ça peut être dur mentalement. J’ai eu des coups durs. C’est normal dans la vie d’un sportif, il y a toujours des moments de doutes, des moments un peu plus faibles." Mais cela l'a aussi fait grandir et prendre conscience du travail qu'il lui reste à faire pour postuler au sein du XV de France.