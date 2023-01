RUGBY. MHR, Bayonne... Quels sont les bons coups à faire ce week-end en Top 14 ?

Premier week-end de doublons oblige, de nombreux clubs de Top 14 risquent de perdre des points au classement. Et forcément, d'autres ont tout intérêt à en profiter.

TOP 14. RUGBY. Les problèmes commencent pour le Stade Toulousain, face au MHRCe week-end, le Top 14 reprend ses droits, après deux semaines de compétitions continentales. Une reprise qui se fera sans les internationaux du 15 de France, mais aussi des autres nations européennes. Autrement dit, il y aura des coups à jouer en cette 16ème journée de championnat ! À commencer bien sûr par le MHR, qui se déplacera chez un Toulouse amputé d'une quinzaine de joueurs. Actuellement 6ème, le champion de France en titre pourrait, en cas de résultats favorables, grimper sur le podium du Top 14. Mais ce n'est pas tout. En effet, le Stade Rochelais et l'UBB seront également handicapés durant cette période de doublons, étant donné que les deux clubs seront privés de 6 joueurs cadres. Ajoutez à cela la blessure de Lucu, et c'est un Bordeaux diminué qui posera ses bagages à Castres samedi. De quoi faciliter la tâche à une équipe castraise en besoin urgent de points, celle-ci occupant actuellement la 11ème marche du classement. Quant au Stade Rochelais, il pourrait également repartir de Nanterre avec une défaite à zéro point, surtout que les Franciliens sortent de deux rencontres européennes encourageantes, du moins dans le contenu.

S'il y a une équipe qui fait sensation cette saison en Top 14, c'est bien l'Aviron Bayonnais. Seul promu de cette édition, le club basque enchaîne les performances impressionnantes, et pointe actuellement à la 7ème place du classement. Intraitables pour l'heure à domicile, les hommes de Patat pourraient même se rapprocher encore plus des places qualificatives, en cas de succès face à Brive ce samedi. Une rencontre qui, si elle n'est pas gagnée d'avance (surtout avec la forme actuelle de Brive), reste néanmoins largement à la portée des coéquipiers de Camille Lopez, qui ont réussi à faire tomber des gros morceaux dans leur antre de Jean Dauger (Toulouse, La Rochelle, Toulon). Enfin, attardons-nous sur le dauphin du Stade Toulousain : le Stade Français. Invaincus en Top 14 depuis presque deux mois (4 succès de rang), les Parisiens pourraient, en cas de victoire face à Perpignan, prendre les commandes du championnat. Chose impensable à la mi-octobre. Mais pour cela, Segonds et les siens devront prendre le meilleur sur des Catalans surmotivés, bien décidés à prendre leur revanche sur la saison passée, et le fameux épisode de la dernière journée...

