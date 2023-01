TOP 14. RUGBY. Les problèmes commencent pour le Stade Toulousain, face au MHR

Dimanche soir, le Stade Toulousain reçoit le MHR en Top 14. Une rencontre qui signe le début d'une longue période de doublons, qui ne réussit pas souvent à Toulouse.

15 de France. La liste des 42 joueurs pour le Tournoi des 6 Nations avec de nouvelles têtes dont Bielle-Biarrey et GailletonIl y a de cela quelques jours, le sélectionneur Fabien Galthié a annoncé la liste des 42 joueurs qui prépareront avec le 15 de France le début du Tournoi des 6 Nations 2023, qui débutera le 4 février prochain. Une liste dans laquelle l'on retrouve sans surprise de nombreux Toulousains : 11 plus exactement, dont la charnière titulaire Dupont-Ntamack, ainsi que d'autres cadres de l'effectif rouge et noir comme Baille, Marchand, Jelonch ou encore Ramos. Ajoutez à cela les récentes blessures de Peato Mauvaka et Charlie Faumuina, ainsi que les convocations dans leur pays respectif d'Ange Capuozzo (Italie) et Jack Willis (Angleterre). Au final, Ugo Mola et son staff seront privés de plus d'une quinzaine de joueurs durant cette période tant redoutée, celle des doublons. L'année dernière, les Toulousains avaient par ailleurs dégringolé au classement lors du Tournoi des 6 Nations, ces derniers n'arrivant pas à enchaîner les succès sans leurs joueurs phares. Une situation qui pourrait se reproduire cette saison. À commencer par ce week-end, puisque les coéquipiers de Sofiane Guitoune recevront le champion de France en titre, Montpellier.

Calendrier du 6 Nations oblige, les Toulousains seront privés de leurs meilleurs joueurs pendant minimum 5 matchs (sans compter les faux repos, c'est-à-dire les semaines de vacances obligatoires). Autrement dit, c'est un véritable parcours du combattant qui attend les Rouges et Noirs : Montpellier, Bayonne et Pau à domicile, ainsi que Toulon et le Racing 92 à l'extérieur. Et si d'ordinaire, le champion de France 2021 aurait pu espérer décrocher 4 victoires, la donne semble bien différente sans Dupont and co. Garder l'invincibilité à domicile sera d'ailleurs l'une des priorités, d'autant qu'en novembre, le Stade Toulousain avait failli s'incliner face au Stade Français. Une tâche qui débutera dès ce week-end, face à des Montpelliérains également amputés de quelques cadres (6). Du moins sur le papier, étant donné que certains d'entre eux seront certainement libérés par le 15 de France (Haouas, Bécognée, Camara, voire Coly). Reste à voir désormais comment les hommes d'Ugo Mola entament cette période tant redoutée du côté du Capitole, et s'ils s'en sortent mieux que les saisons précédentes...

VIDEO. Top 14. ''Pas toujours attendre qu'Antoine Dupont traverse le terrain'', Mola réaliste

Possible XV du Stade Toulousain 1 Neti 2 Cramont 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Meafou 6 Elstadt 8 Roumat 7 Placines 9 Graou 10 Nanai-Williams 11 Retière 12 Ahki 13 Guitoune 14 Delibes 15 Mallia 16 Boubila 17 Duprat 18 Brennan 19 Youyoutte



20 T. Ntamack 21 E. Retière 22 Tauzin 23 Ainu'u