CHAMPIONS CUP. Du rosbeef pour la Rochelle, du springbok pour Toulouse... Quel menu pour les clubs du Top 14 ?

Maintenant que nous connaissons les affiches des huitièmes de finale de Champions Cup, voyons un peu quels sont les parcours potentiels pour nos clubs français.

RUGBY. Toulouse et La Rochelle à domicile, du lourd pour le MHR... Découvrez les huitièmes de Champions CupContrairement aux années précédentes, le Top 14 n'est pas le championnat le plus représenté en huitièmes de finale de Champions Cup. Loin de là même, puisque seulement trois formations ont réussi à sortir des poules : La Rochelle, Toulouse et Montpellier. Trois équipes qui auront tout de même une vraie carte à jouer lors de cette édition, surtout que parmi elles se trouvent les deux derniers vainqueurs. Mais voilà, qui dit compétition prestigieuse, dit parcours très compliqué. Ce sera notamment le cas pour le Stade Rochelais, qui, même s'il a fini premier de son groupe (ce qui signifie qu'il recevra chaque rencontre, hormis la finale), se frottera à du lourd ! En effet, les hommes d'Alldritt défieront Gloucester au prochain tour, avant de potentiellement recevoir les Saracens (champion d'Europe 2016, 2017 et 2019), puis Exeter (champion d'Europe 2020). Autrement dit, le meilleur de la Premiership. Néanmoins, les Maritimes auront l'avantage de toujours recevoir, ce qui ne sera pas le cas du Stade Toulousain. Deuxièmes de la poule B juste derrière les Rochelais, les coéquipiers d'Antoine Dupont accueilleront en huitième et en quart, avant de se déplacer, si la logique est respectée bien sûr, en Irlande du côté du Leinster. Un remake de 2019 et 2022, qui promet déjà des étincelles...

VIDÉO. CHAMPIONS CUP. ÇA PIQUE ! Toulouse distribue des cartouches appuyées face au Munster ! Le MHR sur la route de La Rochelle

Mais avant de retrouver potentiellement leurs bourreaux de l'année dernière, les Toulousains auront fort à faire. À commencer par le huitième de finale, qui sera face aux Sud-Africains des Bulls. Mais ce n'est pas tout ! Le tour suivant, les hommes de Mola recevront le vainqueur de la rencontre entre les Sharks de Durban, et le Munster. Des phases finales de Champions Cup qui pourraient donc bien avoir le goût du springbok pour les Rouges et Noirs. Enfin, parlons du potentiel parcours du champion de France en titre, le MHR. Dès le prochain tour, Montpellier se déplacera sur la pelouse d'Exeter. En cas de succès, les Cistes trouveront sur leur chemin le vainqueur du match entre les Stormers et les Harlequins. Et là encore, ces derniers devront se déplacer et non recevoir. Un parcours qui semble presque impossible, surtout lorsque l'on connaît le calendrier surchargé qui attend les coéquipiers de Yacouba Camara. Néanmoins, les joueurs du MHR nous ont déjà prouvé à plusieurs reprises qu'ils étaient capables de renverser des montagnes. Ne sous-estimons donc pas le MHR, qui, en cas de qualification en demi-finale, affronterait le Stade Rochelais, dans un duel de champions.

RÉSUMÉ VIDÉO. La Rochelle continue de prouver à l’Europe face à Northampton