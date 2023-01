RUGBY. Toulouse et La Rochelle à domicile, du lourd pour le MHR... Découvrez les huitièmes de Champions Cup

Les phases de poule de Champions Cup ont pris fin ce week-end, avec notamment le succès toulousain face aux Irlandais du Munster. Découvrez donc les affiches des huitièmes de finale.

Édito. RUGBY. UBB, Clermont, etc. Les clubs français éliminés à la pelle, le Top 14 régresse-t-il ?Ce week-end a eu lieu la 4ème et dernière journée des phases de poule de Champions Cup. Et si La Rochelle et Toulouse ont encore une fois su sortir leur épingle du jeu, le reste des clubs français n'ont pas réellement brillé, comme depuis le début de la compétition d'ailleurs. De ce fait, seules trois écuries de Top 14 verront les phases finales de la Champions Cup : La Rochelle, le Stade Toulousain, ainsi que le champion de France en titre, Montpellier. 7èmes de la poule B, les coéquipiers de Cobus Reinach iront défier les Anglais d'Exeter au prochain tour, puisque ces derniers ont fini 2èmes de la poule A. Un défi de taille pour le MHR, d'autant qu'Exeter ne s'est incliné qu'une seule fois lors de cette compétition (face aux Bulls). Concernant les deux autres clubs français, la tâche sera un peu plus simple, du moins sur le papier. Car ne nous y méprenons pas, Toulousains et Rochelais devront jouer leur meilleur rugby pour atteindre les quarts de finale. Premiers de la poule B, les hommes d'O'Gara recevront Gloucester (récent vainqueur de l'UBB), là où le Stade Toulousain (2ème de la poule B), accueillera les Bulls. À noter que contrairement à la dernière édition, les huitièmes de finale se joueront en un match sec, et non en aller-retour. Les rencontres sont prévues pour le premier week-end d'avril.

VIDEO. CHAMPIONS CUP. Vous avez vu ce geste ultra fair-play de Tadhg Beirne face à Toulouse ? Affiches complètes des huitièmes de Champions Cup :

Leinster - Ulster

Leicester - Édimbourg

Toulouse - Bulls

Sharks - Munster

La Rochelle - Gloucester

Saracens - Ospreys

Exeter - Montpellier

Stormers - Harlequins

