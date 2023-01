RÉSUMÉ VIDÉO. La Rochelle continue de prouver à l’Europe face à Northampton

Si les performances rochelaises sont loin d’une explosion de rugby champagne, elles se dirigent souvent vers le principal : la victoire.

Sur le score de 13 à 31, les hommes de Ronan O’Gara ont bouclé leur campagne européenne par un quasi sans faute. Seulement deux bonus offensifs leur auront échappé. Après une première période légèrement en dessous, les Maritimes sont revenus du vestiaire avec des intentions plus tranchantes. Une dynamique qui est opposée à celle vue en Irlande, face à l'Ulster, courant décembre. Si Levani Botia avait déjà atteint la Terre promise dans les premières quarante minutes, c’est à quatre autres reprises que les Rochelais y parviendront en deuxième partie de rencontre. En face, il a été compliqué de résister à cause de l’infériorité numérique. À la 40ᵉ minute, le centre anglais Fraser Dingwall écope d’un carton rouge. En toute fin de match, le deuxième ligne Salakaia-Loto connaissait le même sort, sans répercussion sur un score déjà lourd.

Actuellement, seul le Leinster signe une meilleure phase de poule que le Stade Rochelais, tout du moins d’un point de vue comptable. Alors, certes, les Saracens et le Stade Toulousain n’ont pas encore joué leur dernier match de poules, mais quoi qu’il arrive, les coéquipiers de Grégory Alldritt font partie du Top 4 des meilleures équipes européennes de ce début de Champions Cup. Bouclé avec une victoire bonifiée sur la pelouse de Northampton, ce début de campagne respecte les objectifs rochelais. Plus que cela, elle leur permettra une suite de parcours plus facile étant donné qu’ils seront parmi les favoris pour recevoir les matchs de phases finales.

Tout du moins, cette réalité se vérifiera s’ils dépassent les huitièmes de finale aller-retour. En fonction de si le Stade Toulousain les dépasse au classement d'ici à la fin du week-end, ils s'opposent aux Sud-Africains des Bulls ou aux Anglais de Gloucester. S’ils défient les Bulls, le match comptant à domicile pour les Africains serait tout de même joué en Europe, une information confirmée récemment par l’EPCR. Dans un entretien réservé à L’Équipe, Ronan O’Gara déclarait d’ailleurs que le reste de la saison serait encore plus abouti pour les Rochelais. Il affirme : “Là, je pense qu'on est à 60 % de notre potentiel, maximum. Certains penseront peut-être que j'ai le melon en disant ça, mais je m'en moque, je suis bien placé pour affirmer ça.”

