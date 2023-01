Édito. RUGBY. UBB, Clermont, etc. Les clubs français éliminés à la pelle, le Top 14 régresse-t-il ?

L’an dernier, 7 clubs se qualifiaient en phase finale de Champions Cup. Cette saison, ils seront seulement 3 : Toulouse, La Rochelle et le MHR.

C’est officiel, les quatre clubs engagés dans la poule A de la Champions Cup sont éliminés. Ainsi, toutes les équipes d’URC et de Premiership présentes dans ce même panier vont connaître la saveur des phases finales. D’autant plus, l’ASM Clermont est également éliminée après sa défaite en Afrique du Sud face aux Stormers. En réalité, seuls le Stade Rochelais, le Montpellier HR et le Stade Toulousain continuent la compétition. Ainsi, il ne reste que les deux derniers vainqueurs de la Champions Cup et le champion de Top 14 en lice. Une question peut alors se poser : le niveau moyen du Championnat de France de rugby à XV a-t-il baissé cette année ?

CHAMPIONS CUP. Le Racing dans la mouise, le LOU en surprise… Quels cadors du Top 14 seront out ?



Une dynamique qui pourrait pénaliser le XV de France

À quelques mois de la Coupe du monde, la question peut sérieusement inquiéter. Néanmoins, le XV de France peut se rassurer en se disant que sur les 13 joueurs de son effectif type, Ollivon et Villière jouent la Challenge Cup avec Toulon, seulement 3 titulaires en Bleus sont passés à la trappe. En effet, Penaud (Clermont), ainsi que Woki et Fickou (Racing 92) sont les seuls hommes forts de Galthié à ne pas s’être qualifiés en phase à élimination directe. Néanmoins, cela peut poser une sérieuse question sur la profondeur du vivier français, que ça soit en termes de joueurs ou d’équipes compétitives. Face à cette méforme, les dynamiques et visages montrés en Champions Cup cette saison n’ont pas été identiques dans la défaite. Quand certaines ont essayé, d’autres équipes ont simplement sombré sans parvenir (ou tenter) à redresser la barre…

RUGBY. 15 DE FRANCE. Un Bleu de retour au meilleur des moments avec son club



Une défaillance à étudier au cas par cas

Premier élément à prendre en compte, la plupart de ces équipes ont connu une nouvelle dynamique, en cours ou en début de saison. Bordeaux et Clermont ont changé d’entraîneur en cours de route. D’autant plus, la quantité impressionnante de blessures connues depuis le début de saison ne pousse sûrement pas Clermont à se concentrer sur la Champion Cup. De son côté, Lyon a vu Pierre Mignoni quitter le navire, ceci avec toute la cohésion et la recette qu’il avait mis en place sur ses 7 ans au club. Même au Racing 92, beaucoup de choses se bousculent en interne. La succession de Jacky Lorenzetti vers Laurent Travers à la présidence du club et l’arrivée déjà prévue et organisée cet été de Stuart Lancaster créent de l’actualité au sein du club. En clair, en cette saison 2022-2023, il y a pas mal de mouvements et, comme souvent, la Champions Cup devient rarement une priorité quand il faut concentrer les efforts.

Top 14. Racing 92. Lorenzetti à propos de Travers : ''Il est amené à devenir président à terme''



Ensuite, les équipes de Top 14 n’ont pas toutes semblé ridicules pour autant. Le meilleur exemple étant sans aucun doute les matchs flamboyants du LOU Rugby. Même s’ils ne comptent qu’une petite victoire au classement. Avec une moyenne d’environ 29 points par match, les Rhodaniens ne sont pas passés à côté de leur compétition en termes d’envies. Cependant, l’inexpérience des grands adversaires internationaux, ils ont affronté les Bulls et les Saracens, leur a coûté la qualification. Par intermittence, Clermont a aussi su riposter face à ces adversaires. Durant la réception des Stormers, champion d’URC, les Auvergnats avaient effectué un retour en piste impressionnant après la pause. Lors du déplacement chez les Leicester Tigers, ils avaient aussi fait bonne figure malgré la défaite. Dans la tourmente pour les deux derniers matchs, la suite a été très compliquée pour la formation du Michelin qui encaisse 74 points en 160 minutes.

De l’autre côté, l’UBB et le Racing 92 avaient pris pour habitude de prendre très au sérieux cette compétition durant les dernières années. Ils avaient pour but d’y performer le plus souvent possible. Pour l’équipe de la banlieue parisienne, l’ambition de soulever le trophée de la Champions Cup n’a jamais été cachée. Cependant, les deux équipes n’ont vraiment pas semblé au niveau face à leurs adversaires. Gaël Fickou et ses coéquipiers ont énormément souffert face au Leinster et se sont fait peur face aux Harlequins. Bordeaux, eux, n’ont tout simplement pas existé sur les 3 derniers matchs de la compétition. Malgré une courte défaite en Angleterre qui donnait de l’espoir au premier match, aucune victoire n’a suivi, même à domicile. Dernière équipe de la poule A, Castres n’a obtenu ni victoire, ni bonus et pointe à une triste dernière place.

En bref, si le constat reste malheureux pour le championnat, les raisons paraissent multiples et variées. D’autant plus, il est rassurant de se rendre compte que parmi les dernières présentes en course, on retrouve le champion de France ainsi que les deux dernières équipes couronnées en Champions Cup. Si le Top 14 ne brille pas cette année par sa pluralité, il peut le faire par sa qualité.

RUGBY. Valse des entraîneurs, mauvaise ou nouvelle habitude en Top 14 ?