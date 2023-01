CHAMPIONS CUP. Le Racing dans la mouise, le LOU en surprise… Quels cadors du Top 14 seront out ?

Dans la poule A, toutes les équipes peuvent encore se qualifier, hormis le CO. Problème, il n’y a qu’une place pour 4…

CHAMPIONS CUP. Toulouse, La Rochelle, UBB... Quelles sont les chances de qualification des clubs français ?Si l’on peut aisément critiquer la nouvelle formule de la Champions Cup, et notamment concernant sa phase de poule, il faut néanmoins admettre que le suspens reste entier. En particulier dans la poule A, puisqu’après 3 journées, 11 des 12 équipes peuvent encore se qualifier. Et parmi elles, 4 ne sont pas en position favorable : Gloucester (9eme, 5 points), mais surtout le Racing 92 (8eme, 5 points), le LOU (10eme, 3 points) et encore l’UBB (11eme, 2 points). Et le pire, c’est que malgré le classement actuel, les équipes en ballotage favorable ne sont peut être pas celles auxquelles on pourrait penser. En effet, et malgré une huitième place provisoirement qualificative, le Racing 92 est certainement l’équipe avec le moins de chances de qualification. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que les Franciliens se déplaceront au Leinster, l’épouvantail de cette Champions Cup (15 points sur 15 possibles). Autrement dit, un voyage à zéro point reste malheureusement très probable. Sauf que derrière, Gloucester et l’UBB s’affronteront en Gironde. Une rencontre qui verra certainement le vainqueur se qualifier pour les huitièmes de finale. À moins qu’un invité surprise ne vienne jouer les trouble-fêtes…

Habituellement en grande souffrance lors de ses épopées européennes, le LOU a montré un bien meilleur visage cette saison. Et même si les coéquipiers de Baptiste Couilloud n’ont pas remporté le moindre match durant les trois premières journées, ces derniers ont néanmoins réussi à gratter quelques bonus par ci par là. Résultat, les Lyonnais peuvent tout à fait espérer se qualifier pour les phases finales de la compétition. Pour ce faire, ils devront l’emporter à domicile face aux Bulls (qui sont loin d’être irréprochables cette saison, notamment à l'extérieur), tout en espérant que le Racing et Gloucester ne s’imposent pas. Un scénario tout à fait possible. À noter que même en cas de victoire du Racing ou de Gloucester lors de la dernière journée, les Lyonnais pourront tout de même se qualifier pour le prochain tour. À condition que les Harlequins (7eme avec 7 points) s’inclinent sans prendre le moindre bonus face aux Sharks, pour l’heure invaincus en Champions Cup. En cas de qualification pour les huitièmes de finale, cette génération lyonnaise rentrerait donc un peu plus dans l’histoire du club, après lui avoir fait remporter sa première Challenge Cup la saison dernière, en disposant du RCT en finale.

Classement actuel poule A :

Leinster (15 points) Sharks (14 points) Saracens (14 points) Exeter (11 points) Édimbourg (11 points) Bulls (10 points) Harlequins (7 points) Racing 92 (5 points) Gloucester (5 points) Lyon (3 points) UBB (2 points) Castres (0 points)

