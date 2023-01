RUGBY. CHAMPIONS CUP. Le Racing 92 en route vers une fessée historique au Leinster ?

C'est bientôt l'heure de reprendre la Champions Cup, et pour le Racing 92 d'aller chercher une potentielle qualification ! Néanmoins, il faudra, pour les hommes de Travers, faire face à l'ogre irlandais.

Ce week-end, les joueurs du Racing 92 seront en déplacement du côté du Leinster, et ça risque de ne pas être de tout repos. En effet, les coéquipiers de Finn Russell avaient encaissé un sévère 10 à 42 à la maison, faisant une fois de plus tache à domicile. Cependant, même si la mission s'apparente comme étant impossible, ou presque, les Franciliens ont tout de même un ticket vers les phases finales à aller chercher, en cas de succès. Il sera intéressant de voir de quelle manière le Racing 92 va entamer ce match, pour essayer de faire douter une équipe du Leinster en pleine possession de ses moyens.

Une série de victoires hallucinante !

Lorsque l'on vous répète que le Leinster est en pleine confiance, c'est finalement peu que de le dire. En effet, les coéquipiers de Sexton sont sur une série tout à fait impressionnante de 15 victoires d'affilée, sans jamais connaitre l'échec ! C'est simple, il faut remonter en aout 2022, et aux demi-finales d'United Rugby Championship, pour retrouver la trace d'un revers. À l'époque, les Irlandais s'étaient inclinés 26 à 27 à domicile face aux Bulls. Cette saison, le Leinster est bien évidemment invaincu à domicile, avec un public toujours aussi présent. D'ailleurs, cette équipe n'a jamais vraiment été inquiétée cette saison dans leur antre, car avec 42 points de moyenne inscrits par match à domicile, le Leinster ne fait pas dans la dentelle et n'est pas non plus du style à lâcher les matchs. Vous l'aurez compris, sur le papier, les Racingmen devraient passer une sale après-midi !

Des motifs d'espoir ?

Si tout semble être contre les Franciliens, il y a tout de même quelques lueurs d'espoir auxquelles les supporters du Racing 92 s'accrochent. La première réside dans l'enjeu de la rencontre, avec à la clef de ce match une qualification possible, ce qui relèverait de l'exploit, mais qui agirait en véritable coup de boost pour le reste de la saison. La seconde lueur d'espoir pourrait venir des hommes en forme du Racing 92, en la personne de Nolann Le Garrec, fraîchement appelé en équipe de France, et de Gaël Fickou. Les ciels et blancs pourront aussi compter sur la bonne dynamique de Francis Saili au centre du terrain, et de l'activité impressionnante de Baudonne depuis quelques matchs. Quant à Finn Russell, espérons qu'il soit dans un bon jour ce samedi, car le maestro écossais pourrait changer le cours de la rencontre s'il joue à son meilleur niveau. Enfin, le Racing 92 sort tout juste d'une victoire très importante, avec un bel état d'esprit face aux Harlequins, ce qui pourra les inspirer avant de se déplacer dans la capitale irlandaise.

Le Leinster ou l'anti-chambre de l'Irlande ?

Ces dernières saisons, l'équipe du Leinster n'avait rien à envier à la sélection irlandaise ! Cette année encore, la tendance reste la même et plus encore, car avec le recrutement du Munster qui est de plus en plus tournée vers l'étranger, le Leinster confirme sa réputation "d'équipe B" du XV du Trèfle ! Parmi les joueurs présents sur la pelouse ce samedi face au Racing 92, nous allons surement retrouver le meilleur joueur du monde, Van der Flier, avec à ses côtés l'inévitable Ringrose, accompagné de son compère Osbourne au centre, qui est en forme internationale ces derniers temps. De plus, Gibson-Park et O'Brien seront aussi de la partie ! Du très beau monde sera prêt à affronter les coéquipiers de Gael Fickou, qui savent déjà l'immense défi qui les attend.

