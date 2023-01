Champions Cup. La critique étrangère encense Meafou, Tipuric et Daly sont en forme avant le Tournoi des 6 Nations !

Suites aux nombreux matchs de Champions Cup ce week-end, le 15 des critiques étrangères est sorti, et des têtes bien connues ressortent à chaque fois. Parmi eux, Meafou semble marcher sur l'eau.

Planet Rugby

Daly (Saracens)

Cuthbert (Ospreys) - Simelane (Bulls) - Osbourne (Leinster) - Simmonds (Leicester)

Smith (Harlequins) - Hendriske (Sharks)

Tipuric (Ospreys) - Combes (Munster) - Kolisi (Sharks)

Meafou (Toulouse) - Vermak (Bulls)

Heyes (Leicester) - Marchand (Toulouse) - Rapava-Ruskin (Gloucester)

Telegraph

Daly (Saracens)

Cuthbert (Ospreys) - Simelane (Bulls) - Osbourne (Leinster) - Simmonds (Leicester)

Smith (Harlequins) - Hendriske (Sharks)

Tipuric (Ospreys) - Doris (Leicester) - Reffell (Leicester)

Chessum (Leicester) - Meafou (Toulouse)

Heyes (Leicester) - Goerge (Saracens) - Marler (Harlequins)

rte.ie

Daly (Saracens)

Cuthbert (Ospreys) - Simelane (Bulls) - Osbourne (Leinster) - Raka (Clermont)

Pollard (Leicester) - Hendriske (Sharks)

Tipuric (Ospreys) - Combes (Munster) - Henderson (Ulster)

Meafou (Toulouse) - Woki (Racing)

Nel (Edhimbourd) - Grobbelarr (Bulls) - Marler (Harlequins)

Midi Olympique

Arendse (Bulls)

Hartzenberg (Stormers) - Saili (Racing 92) - Osbourne (Leinster) - Simmons (Leicester)

Pollard (Leicester) - Hendriske (Sharks)

Tipuric (Ospreys) - Combes (Munster) - Ricthie (Edimbourg)

Meafou (Toulouse) - Arnold (Toulouse)

Ala'Alatoa (Leinster) - George (Saracens) - Sclavi (La Rochelle)

Fort logiquement, après une troisième journée de Champions qui n'a pas vraiment souri aux équipes du Top 14, peu d'internationaux français ont été cités. Néanmoins, Meafou, le colosse d'origine australienne, qui souhaiterait jouer pour le 15 de France a fait l'unanimité partout en Europe, et peut-être même au sein du staff des Bleus. La performance de Julien Marchand a été apprécié par nos confrères de Planet Rugby, qui récompense le Toulousain pour l'intégralité de son travail défensif. De façon plus globale, l'ensemble des critiques sont d'accord sur le fait d'aligner Tipuric en position de troisième ligne aile, lui qui a été ultra-dynamique face à Montpellier. Le premier centre du Leinster, Osbourne, a, lui aussi, été très en vue sur la pelouse de Gloucester, et sera une des armes redoutables de l'équipe d'Irlande pour le Tournoi des 6 Nations. À noter également la très belle copie rendue par Eliot Daly, à l'arrière des Saracens, qui semble être en forme après avoir été convoqué par Steve Borthwick. Pour nos Français, espérons que le prochain week-end européen sera meilleur, afin d'arriver avec le maximum de confiance pour les heureux élus de la liste de Fabien Galthié.