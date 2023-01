CHAMPIONS CUP. Toulouse, La Rochelle, UBB... Quelles sont les chances de qualification des clubs français ?

Si le Stade Toulousain et La Rochelle sont déjà qualifiés pour les phases finales de Champions Cup, ce n’est pas le cas de toutes les équipes françaises…

VIDÉO. À 12 contre 15 et dans une fin de match hollywoodienne, le Racing s'impose de justesse face aux HarlequinsCes dernières saisons, l'on ne cesse de dire que le Top 14 est le meilleur championnat du monde. Et pourtant, ce début de campagne de Champions Cup ne sourit clairement pas aux clubs français, hormis bien sûr au Stade Toulousain et à La Rochelle, tous deux invaincus. Preuve en est avec cette statistique : depuis le début des poules, il n'y a eu que 3 victoires tricolores sur 18 rencontres (toujours sans compter Toulouse et La Rochelle). En revanche, quasiment toutes les équipes représentant le Top 14 peuvent encore se qualifier, mis à part le Castres Olympique, déjà éliminé. Mais voilà, pour certains clubs, il sera néanmoins très compliqué de se retrouver en huitièmes de finale. À commencer par le LOU, qui, pour se qualifier, devra l'emporter sur sa pelouse face aux Bulls (actuellement 6èmes de la poule), tout en espérant que le Racing 92 et Gloucester ne s'imposent pas. Même son de cloche dans la poule B avec Clermont. En effet, et malgré une huitième place provisoire synonyme de qualification, les Jaunards, sous la menace de Sale et de l'Ulster (qui s'affronteront le week-end prochain), devront s'imposer en Afrique du Sud sur la pelouse des Stormers lors de la dernière journée.

Concernant les autres clubs français, le champion en titre, Montpellier, a son destin entre ses mains, et ce malgré sa défaite de ce week-end face aux Ospreys. 7ème avec 7 points, le MHR pourrait même grappiller des places au classement, en cas de succès bonifié face au London Irish, dernier de la poule et déjà éliminé. En revanche, la donne est bien différente pour le Racing 92 et l'UBB. Respectivement 8ème et 11ème du groupe A, les deux clubs tricolores sont dans une position assez difficile. À commencer par l'UBB, qui jouera un véritable 16ème de finale face à Gloucester, 9ème du groupe. Mais voilà, pour se qualifier, les Bordelais devront espérer une défaite du LOU, ainsi que du Racing 92, qui se déplacent au Leinster. Un défi de taille pour les Franciliens, qui seront dans l'obligation de s'imposer chez l'ogre de cette Champions Cup s'ils veulent passer au prochain tour...

