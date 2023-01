RÉSUMÉ VIDÉO. Bordeaux s’exporte et prend la piquette en Afrique du Sud face au Sharks

Parti en vadrouille de l’autre côté du globe, les Bordelais ont semblé impuissants face aux Sharks de Durban en Champions Cup. Score final : 32 à 3.

D’habitude, quand on parle de Bordeaux qui s’exporte, on s’attend plus à le voir sur les tables de prestigieux restaurants chinois que dans les assiettes de Sud-Africains particulièrement gourmands. Ce samedi 14 janvier, du côté de Durban, les Bordelais ont pris un coup de chaud. Outre le fait de passer de l’hiver à l’été austral le temps d’un vol, ils ont surtout encaissé plus de 30 points sans marquer le moindre essai à l’extérieur. Avec 3 défaites en autant de matchs, l’UBB rentre dans le rang des équipes françaises dans la poule A. Les quatre formations hexagonales sont virtuellement éliminées de la compétition en cette matinée du dimanche 15 juillet. Seuls les Racingmen, en cas de large victoire cette après-midi face aux Harlequins, pourraient revenir dans la course avant la fin de la 3ᵉ journée de cette phase de poule.

Mais alors pourquoi Bordeaux a-t-il pris l’eau à ce point ? Au vu de la composition, les Sharks n’avaient pas affaire à l’équipe A, mais tout de même, les joueurs alignés sont pour beaucoup des titulaires. Chez les arrières, la triplette Vili-Moefana-Tambwe avait de quoi faire saliver. La présence d’un Maxime Lucu, taille patron sur les derniers matchs, devait encore une fois combler l’absence de Matthieu Jalibert. Si l’on excepte le jeune Matéo Garcia, les autres alignés (Cros et Ducuing) restent plus que des seconds couteaux dans la hiérarchie habituelle de l’UBB. Dans le pack, quelques joueurs d’expériences devaient tenir la baraque. À l’instar d’un Vadim Cobilas, toujours aussi demandé dans les moments compliqués côté Gironde. En clair, avec un tel effectif, le club pouvait espérer, sur le papier, un tout autre résultat sans trop fabuler.

Une équipe bridée par des champions du monde en forme

Avec 4 cartons jaunes, ils ne sont pas rendus la tâche facile. D’autant plus que l’intensité mise par les joueurs africains a été impressionnante. Mention spéciale à Eben Etzebeth et Siya Kolisi qui ont parfaitement assumé leurs statuts de leader dans le combat. Avec 629 mètres gagnés côté Sharks pour presque 3 fois moins côté visiteurs, les dynamiques ont été contrastées. Pourtant, la possession et l’occupation n’ont pas été outrageuses côté locaux (54% et 56%). Même le nombre de ballons portés dans le jeu n’est pas supérieur au point d’expliquer cette différence au tableau d’affichage.

En réalité, il semble que la formation de Top 14 ait bien pêché au niveau de la transmission du ballon vers ses fulgurants trois-quarts. D’autant plus que l’UBB ne pouvait pas vraiment compenser avec la puissance de ses avants. En effet, les mauls bordelais n’ont gagné qu’un seul petit mètre en l’espace de 80 mètres. Pour l’occasion, le costume a donc été un peu trop grand pour le néo-ouvreur des Girondins. Lancé dans la gueule du loup (ou du requin cette fois-ci), il a peiné à exister et a été ciblé à chaque prise de balle. Si ce baptême peut lui paraître bien cruel, il peut tout de même se satisfaire en disant que s’il a souffert, cela lui permettra de grandir. Titularisé pour la première fois cette saison, espérons que l’encadrement bordelais lui donnera de bien meilleures cartouches pour se faire voir à l’avenir.

