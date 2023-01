Champions Cup. À tout juste 20 ans, Matéo Garcia va défier les Sharks avec le numéro 10 dans le dos !

Matéo Garcia sera titulaire face aux colosses des Sharks, samedi en Champions Cup. Ce sera l'occasion pour ce jeune espoir bordelais de fêter sa première titularisation de la saison.

En l'absence de Jalibert, qui est légèrement blessé, et qui n'a pas pris part au voyage des siens en Afrique du Sud, le staff de Bordeaux a également décidé de faire souffler Zack Holmes, qui enchainait les matchs. Pour remplacer ce beau monde, l'encadrement bordelais a fait appel à Matéo Garcia, jeune espoir au poste d'ouvreur, qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison en Top 14. Le numéro 10 est âgé de 20 ans tout justes, et sera aligné avec Maxime Lucu, pour composer la charnière face aux Sharks. Zack Holmes reste sur le banc des remplaçants tout de même, et pourra alors observer la jeune garde en action face à une équipe composée de plusieurs Springboks.

Matéo Garcia connaît déjà le (très) haut niveau

Si cette saison, le jeune ouvreur manque de temps de jeu, notamment avec la venue en Gironde de Zack Holmes, qui est le remplaçant de luxe de Jalibert, Garcia à tout de même un peu d'expérience en Top 14. En effet, ce dernier avait pris part à 13 matchs de Top 14 la saison dernière, avec par d'ailleurs 3 titularisations à seulement 19 ans. De plus, pour parachever une saison déjà réussie sur le plan personnel, Matéo Garcia avait été retenu pour la compétition des moins de 20 ans, la Summer Séries, et avait alors participé à quatre matchs supplémentaires avec le maillot des Bleuets. Une saison remplie et pleine d'espoirs. Cette saison, il faudra surement attendre malheureusement une blessure de Zack Holmes, ou bien que Matthieu Jalibert parte en sélection pour le revoir sur les pelouses de Top 14. En effet, en l'absence de Jalibert, Matéo Garcia a pris part à quatre rencontres de Top 14, en tant que remplaçant, mais n'est rentré en jeu que face à Pau, lors d'une défaite à l'extérieur. Ce sera alors l'occasion pour le jeune demi d'ouverture de saisir sa chance, afin de grappiller le plus de temps de jeu possible cette saison.

Bordeaux fait souffler ses cadres

Après trois belles batailles livrées Top 14, le staff de Bordeaux a décidé de mettre au repos quelques joueurs. C'est le cas de Kaulashvili, Lamothe, Cazeaux, Miquel, Diaby, Cordero, Dubié, Bielle-Biarrey et Buros, qui ne seront pas en Afrique du Sud pour cette troisième journée de Champions Cup. Néanmoins, les coéquipiers de Matéo Garcia affichent une équipe compétitive, avec la solide paire de centres Moefana-Vili, ainsi que les fusées Cros et Tambwe aux ailes. Ce match va être une belle expérience pour l'ensemble du groupe, et notamment pour Garcia et Coularis, tous deux de la génération 2000, qui vont se frotter aux colosses des Sharks. À noter également le retour de Pablo Uberti sur le banc, absent depuis plusieurs mois dans l'effectif de l'UBB.

