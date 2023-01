5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de Bordeaux face aux Sharks !

Bordeaux se déplace en Afrique du Sud ce week-end, pour le compte de la 3ème journée de sa campagne européenne. Un immense défi attend les Girondins, mais de l'espoir subsiste !

Une série de victoires impressionnante !

Bordeaux va mieux, même beaucoup mieux ! En effet, les Bordelais ont remporté leurs 3 derniers matchs, qui plus est chez le champion d'Europe rochelais, contre le champion en titre Montpellier et contre le promu Bayonne ! C'est alors dans une dynamique de confiance que les Girondins vont pouvoir aborder ce match, après des succès remarquables ! De plus, Bordeaux va davantage se focaliser sur sa campagne européenne, après avoir glané la 4ᵉ place en championnat.

Une revanche à prendre

Battus au match aller, avec un écart minime de trois petits points, les Bordelais auront à cœur d'inverser la tendance cette fois-ci. Les Sharks étaient venus avec l'ensemble de leurs internationaux défier l'équipe de Bordeaux, qui avait été loin d'être ridicule, résistant aux assauts sud-africains. Pour ce match, les joueurs de Bordeaux vont sûrement revoir leur stratégie, face à un adversaire qu'ils connaissent mieux !



Pariez sur match avec Winamax

Un enjeu primordial au classement !

Pour les Sharks, la qualification est déjà presque acquise, car avec 9 points et en étant à la 4e place du groupe A, l'équipe sud-africaine a plus qu'un pied en phase finale. Cependant, ce n'est pas la position de Bordeaux, qui actuellement est neuvième, et doit monter d'une seule place pour pouvoir participer aux phases finales. Ça sera alors une source de motivation supplémentaire pour Bordeaux, qui devra aller chercher une victoire pour continuer son aventure européenne.

La bonne ambiance règne

Lorsque le groupe vit bien, le groupe joue bien ! En principe, la réussite d'une équipe réside dans la vie du groupe, et lorsque nous voyons l'ambiance présente à Bordeaux, nous comprenons les très bons résultats de ces derniers. Les Girondins sont arrivés en Afrique du Sud mardi dans l'après-midi, ce qui leur a laissé 4 jours de préparation avant l'échéance de ce week-end. Au programme, bien évidemment des entrainements intenses, mais, pas que ! En effet, l'encadrement bordelais avait prévu des activités extra-rugby, comme un safari dans une réserve naturelle ou bien un repas d'anniversaire pour le demi de mêlée international, sous un coucher de soleil splendide. La bonne humeur entoure le groupe, et c'est un paramètre à ne pas négliger.

Une côte ultra-intéressante !

Pour ce match comptant pour le championnat européen, les Bordelais ont une cote de 9,50 sur Winamax, ce qui est totalement fou ! Avec une telle cote, en cas de victoire, c'est le pactole garanti ! Bien que les Sharks affichent une équipe très compétitive, la victoire de Bordeaux est loin d'être une illusion, et pour une côte pareille, il serait regrettable de s'en priver. Avis aux amateurs, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez vibrer devant ce match.

Pariez sur match avec Winamax

Soyez responsables quand vous jouez. Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Ils sont aussi strictement interdits aux mineurs. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé).