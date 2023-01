VIDÉO. CHAMPIONS CUP. ÇA PIQUE ! Toulouse distribue des cartouches appuyées face au Munster !

Les avants du Stade Toulousain ont distribué les cartouches face au Munster ce dimanche en Champions Cup. Une grosse défense qui a marqué les Irlandais.

VIDEO. CHAMPIONS CUP. Ahki allonge la passe, Mallia fait parler sa puissance et Toulouse punit le MunsterLe Stade Toulousain avait à coeur de faire un gros match face au Munster ce dimanche. Pour terminer à la première place du groupe et s'offrir des phases finales à domicile, l'objectif était clair : l'emporter avec le bonus offensif. Après avoir marqué le premier essai par Mallia, les hommes d'Ugo Mola ont validé leur domination avec une grosse défense. Les avants ont été particulièrement en vue avec plusieurs gros plaquages. Jelonch, Arnold puis Meafou ont enchainé les caramels au quart d'heure pour marquer les Irlandais et leur montrer qu'il ne serait pas facile d'aller en Terre promise. Arnold a remis le couvert avant la demi-heure, mettant les joueurs du Munster sur le reculoir. Un match engagé qui a laissé des traces avec de nombreux joueurs qui ont eu du mal à se relever après les impacts.