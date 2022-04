RUGBY. Marchand, Penaud, Jelonch.. Doit-on s’inquiéter pour la fin de saison de nos Bleus ?

Sorti sur blessure face à Brive, Damian Penaud devrait être absent pour quelques semaines. Tout comme le Toulousain Anthony Jelonch avant lui...

Si l'ASM a assuré l'essentiel ce samedi en battant largement Brive 41-10, elle a néanmoins perdu l'un de ses meilleurs joueurs, Damian Penaud. Sorti en fin de rencontre, l'ailier du XV de France souffrirait d'une entorse de la cheville, ce qui devrait l'éloigner des terrains pendant quelques semaines. Un coup dur pour Clermont, à l'aube d'affronter Leicester en Champions Cup. Mais cette blessure n'est pas la seule à toucher un Chelemard. Avant lui, le Toulousain Anthony Jelonch avait ressenti une douleur à la cuisse, qui l'a empêché de postuler pour la réception du LOU, puis pour le déplacement à Castres. Enfin, le talonneur du XV de France Julien Marchand a, quant à lui, dû déclarer forfait lors de l'échauffement ce week-end, après une pointe au mollet. De nombreux pépins, qui questionnent sur la condition physique des Bleus depuis leur retour en club. Alors, doit-on s'inquiéter pour la fin de saison de nos internationaux ?

Top 14. Les Bleus ont-ils été moins ménagés après le Tournoi que par le passé ? Des Bleus qui enchaînent

19. C'est le nombre de joueurs qui ont disputé la rencontre face à l'Angleterre en mars dernier, tout en jouant les deux dernières rencontres de Top 14. En effet, seuls Fickou (ménagé face à La Rochelle), Jaminet (laissé au repos contre Pau), ainsi que Jelonch et Marchand (blessures) n'ont pas pris part à deux rencontres de championnat. Un chiffre plutôt élevé, d'autant que la Champions Cup arrive pour bon nombre d'internationaux (18 sont concernés). Ajoutez à cela la fin de saison aussi palpitante qu'indécise en championnat, et il ne reste que peu de créneau pour faire souffler les vainqueurs du Tournoi 2022. Et pourtant, les entraîneurs devront obligatoirement le faire : tout d'abord parce qu'ils doivent une semaine de repos à ces derniers, mais également pour ne pas trop tirer sur la corde. Car si les Bleus n'ont pas joué beaucoup plus de matchs que les autres joueurs de Top 14, l'intensité et le rythme de ces rencontres a forcément laissé des traces dans les organismes.

L'on pense forcément au Stade Toulousain, qui devra faire souffler plus de la moitié de son équipe type lors des prochaines semaines, malgré un calendrier très coriace (double confrontation contre l'Ulster, puis déplacement à Toulon et réception de La Rochelle). À voir donc comment les clubs arrivent à s'organiser : espérons néanmoins qu'il y ait le moins de blessures possible...