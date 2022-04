RUGBY. L'UBB doit-elle laisser filer le match retour et se focaliser sur le TOP 14?

Défaits 13 à 31 sur sa pelouse face aux Rochelais lors du 8e de finale aller de Champions Cup, les Rochelais doivent-ils se concentrer sur la fin de championnat et abandonner tout espoir de rêve européen ?

Une semaine seulement après la rencontre remportée par le Stade Rochelais lors de la 22e journée de TOP 14, les Bordelais et Maritimes se retrouvaient à Chaban Delmas pour disputer le match aller des 8e de finale de Champions Cup. Un match dominé de la tête et des épaules par les Rochelais. Emmenés par un brillant Gregory Aldritt, les hommes de Ronan O’gara ont livré une copie pleine de maitrise et de réalisme. Très inspirée en attaque, l’équipe rochelaise a aussi eu son mot à dire en défense. En face, l’UBB, souvent à l’attaque, s’est heurté à un très solide rideau jaune et noir tout au long de la partie. Finalement, les Maritimes se sont imposés 31-13 sur la pelouse des Bordelais. Un résultat qui met les Girondins dans une position plus que compliquée en vue du match retour, puisque si les hommes de Christophe Urios veulent atteindre les quarts de finale, ils devront l’emporter d’au moins 19 points à Marcel Deflandre. Pas une mince affaire. C’est alors à se demander, au vu des prochaines échéances en TOP 14, si l’UBB ne doit pas laisser filer ce 8e de final retour ?

Une infirmerie déjà bien remplie

Depuis quelque temps, l’UBB doit faire face à une grande vague de blessés et notamment la plupart des cadres habituels. Matthieu Jalibert, pour commencer, n’a plus foulé aucune pelouse depuis le 16 janvier dernier. S’il était attendu pour disputer les 8e de finale de la Champions Cup, il n’est pas apparu sur le match aller et Christophe Urios a annoncé cette semaine qu’il serait également absent du voyage en Charente-Maritime. Au centre du terrain, Yoram Moefana, blessé lors du tournoi des 6 Nations, n’a toujours pas fait son retour. Pablo Uberti, quant à lui, soigne toujours sa rupture des ligaments croisés contractée en début de saison. Ulupano Seuteni avait fait son retour il y a deux semaines avant d’être ménagé la semaine dernière, touché aux côtes. En l’absence des cadres, le jeune Gatien Massé a fait plus que l’intermédiaire ces derniers temps, en réalisant des prestations plus qu'abouties sur chacunes de ses sorties. À l’arrière, Romain Buros est de retour à l’entrainement et pourra postuler pour le match de ce week-end.

En deuxième ligne, le club girondin est toujours amputé de Ciryl Cazeaux, mais pourrait voir revenir dès cette semaine, l’homme en forme de cette saison, Thomas Jolmes. En revanche, en troisième ligne, l’Argentin Guido Petti n’a toujours pas fait son retour à l’entrainement. Si certains joueurs semblent sur la bonne voie pour rechausser les crampons dès ce week-end, d’autres semblent encore avoir des stigmates de la défaite du week-end dernier. Cobilas, Picamoles, Woki, Trinh-Duc, Cordero et Bielle-Biarrey n’ont pas été aperçus sur le terrain d’entrainement hier. Néanmoins, aucune information n’a été donnée concernant leur absence.

Un calendrier compliqué en championnat

Au vu du classement et de leur 2e place en championnat, on pourrait croire que les Bordelais seront tranquilles pour les 4 dernières journées du TOP 14. Mais les hommes de Christophe Urios s’appuient sur leur gros début de saison qui ne fait qu’illusion au classement. Depuis 2 mois, les demi-finalistes de l’an passé n’ont gagné qu’une seule petite rencontre sur leur 7 dernières. De plus, par trois fois, l’UBB est tombé devant son public à Chaban-Delmas. Les Bordelais ont réussi à stopper l'hémoragie en allant glaner une victoire en terres parisiennes. Mais outre les résultats, depuis un moment, l’UBB ne séduit plus vraiment. Moins incisive en attaque, l’absence de Jalibert depuis deux mois se fait clairement ressentir autant sur le spectacle que sur les résultats. François Trinh-Duc, qui fait l’intermédiaire en attendant le retour du tricolore, gère et distribue comme à son habitude, mais ne pèse pas autant sur les défenses que son homologue.

Pour conserver sa deuxième place significative de qualification directe en demi-finale, l’UBB aura fort à faire. Avec seulement 5 points d’avance sur son bourreau rochelais, 3e, l’équipe girondine n’aura pas le droit au faux pas si elle veut rester bien au chaud à sa deuxième place. Pour le retour en championnat, l’UBB se déplacera chez le rouleau compresseur montpelliérain qui aura à cœur de terminer la phase régulière à la première marche du classement. Ensuite, les Bordelais recevront les Toulonnais plus que jamais dans leur folle remontée au classement et animés par l’espoir d’une qualification in extremis. Les hommes d’Urios termineront leur saison par la réception du LOU, attaché à garder sa place dans les 6 premiers, et un déplacement à Perpignan, qui aura tout à jouer pour éviter la place 13e place synonyme de barragiste. Une fin de championnat qui s’annonce donc très chargée et déterminante pour garder sa place dans les deux premiers.