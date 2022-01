RUGBY. L'éternel Alun Wyn Jones prolonge avec les Ospreys et vise la Coupe du Monde en France !

Le Daily Mail a révélé ce week-end que le capitaine des Ospreys, mais également du XV du Poireau Alun Wyn Jones a prolongé d'un an son contrat avec son club.

Décidément, quand est-ce que le géant gallois s'arrêtera ! À 36 ans, l'homme aux 149 sélections internationales ne semble pas rassasié, puisque ce dernier aurait prolongé d'un an son contrat avec les Ospreys. C'est en tout cas ce que nous a rapporté ce week-end le Daily Mail. Un signal fort lancé par cette légende vivante du rugby, à plus d'un an de la Coupe du Monde en France.

RUGBY. La légende Alun Wyn Jones forfait pour la tournée et incertain pour le TournoiDésormais lié avec les Ospreys jusqu'en juin 2023, le deuxième ligne gallois postule donc clairement pour la prochaine Coupe du Monde. En effet, et malgré son âge avancé (il aura 38 ans à ce moment-là), Alun Wyn Jones, qui est un cadre de l'équipe galloise, n'aura pas de mal à se faire une place dans le groupe sélectionné. L'actuel capitaine aura donc la chance de disputer sa 5ème Coupe du Monde, tout comme avant lui le Samoan Brian Lima et l'Italien Mauro Bergamasco. À moins qu'une blessure ne vienne gâcher son aventure, comme c'est le cas actuellement pour le tournoi des 6 nations. En son absence, le sélectionneur Wayne Pivac devra par ailleurs désigner un nouveau capitaine. Biggar, Tipuric, Davies, Owens ou encore Jenkins sont les favoris pour occuper ce poste.

