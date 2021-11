RUGBY. La légende Alun Wyn Jones forfait pour la tournée et incertain pour le Tournoi

Alun Wyn Jones est sorti sur blessure en première mi-temps sur blessure face aux All Blacks et risque de manquer le prochain Tournoi des 6 Nations.

Le deuxième ligne légendaire du Pays de Galles, Alun Wyn Jones, 149 sélections, sorti sur blessure en première mi-temps sur blessure à la suite d'un plaquage sur Jordie Barrett lors du test match face aux All Blacks, va se faire opérer de l'épaule, et risque de manquer le prochain Tournoi des 6 nations. 74000 spectateurs silencieux ont vu sur les écrans géants du Millenium Stadium de Cardiff, le capitaine recordman de sélections Alun Wyn Jones se faire soigner au sol, lors du premier match de l'Autumn Nations Series face à la Nouvelle-Zélande. L'épaule gauche du capitaine a de nouveau cédé. La première fois, c'était à Murrayfield avec les Lions britanniques et irlandais face au Japon en juin dernier. Alun Wyn Jones avait réalisé l'exploit de revenir à la compétition pour la tournée en Afrique du Sud au bout de trois semaines seulement. Cette fois-ci, il a été décidé d'une opération pour le joueur de 36 ans, dont le dernier objectif est désormais la Coupe du monde 2023 en France. L'éternel joueur des Ospreys, manquera le reste de la tournée du Pays de Galles cet automne, et pourrait également manquer le Tournoi des 6 nations 2022. Reste à déterminer s'il retrouvera son niveau après son retour. Les Gallois seront également privés de Ross Moriarty, lui aussi bientôt opéré de l'épaule, dont l'indisponibilité pourrait correspondre à celle de son capitaine.