RUGBY. Les Fidji «peuvent prétendre à une demi-finale de Coupe du Monde » selon un arbitre international

Dans l'émission «Breakdown» de Sky Sport New Zealand, l'arbitre international Ben O'Keefe ainsi que John Kirwan et Jeff Wilson ont évoqué le rugby fidjien.

Les tickets pour le dernier carré de la Coupe du Monde 2023 sont en vente dès ce mardi pour la famille 2023 et dès jeudi pour le grand public. Un dernier carré où nous pourrions retrouver l'équipe des Fidji, à en croire l'arbitre international Néo-Zélandais Ben O'Keefe. Invité dans l'émission Breakdown de la chaine de télévision payante SkySport New Zealand, celui-ci estime que l'intégration des Fijian Drua dans le Super Rugby offre une opportunité en or de voir les Flying Fijians aller loin en 2023.

L'argument principal avancé par celui-ci, est la possibilité d'avoir recours à des joueurs établis sur place, et non comme c'est le cas actuellement, de devoir composer une équipe dispersée dans les différents championnats européens. "Ils ont toujours souffert d'avoir des joueurs basés à l'étranger, ce qui donnait de problèmes de fenêtre internationale. Quand ils sont vraiment en forme, leur flair devient vraiment difficile à arrêter".

VIDEO. Le haka historique des Fijian Drua marque le début du Super Rugby Pacific

Le début des Fijian Drua dans le Super Rugby est effectivement très prometteur. Avec déjà une victoire face aux Melbourne Rebels, et une courte défaite à Brisbane face aux Queensland Reds, l'équipe entrainée par Mick Byrne, ancien adjoint des All Blacks et Wallabies, a déjà montré sa capacité d'adaptation dans la compétition. John Kirwan, ancien ailier des All Blacks, pointait d'ailleurs du doigt le fait que cette équipe n'avait pas encore conscience de ce dont elle était capable de réaliser.

Son collègue Jeff Wilson, ancien trois quart des All Blacks à la fin des années 90 début 2000, avance que l'introduction des Drua leur permettra de "comprendre ce qui est demandé dans le haut niveau, et de jouer plusieurs styles de rugby". Avec une base solide et l'ajout des stars évoluant en Europe, cette équipe des Fidji peut effectivement prétendre réaliser un très beau parcours lors de la prochaine Coupe du Monde. Placée dans la poule D en présence de l'Australie et du Pays de Galles notamment, la place qualificative pour les quarts de finale sera très réduite mais pas impossible à atteindre.

VIDÉO. Super Rugby. Les Fijian Drua terrassent les Rebels et signent un succès historique !

Enfin, John Kirwan estime que les Fidjiens doivent garder leur style de jeu.

Ne jouez pas comme les autres équipes ! Je ne veux pas les voir changer leur jeu ! Tout ce qu'ils réalisent depuis leur 22 mètres met leurs adversaires sous pressions car ils sont tellement imprévisibles.

Ce serait effectivement le danger de voir cette équipe se formater pour être compétitive à court termes face aux franchises australiennes et surtout néo-zélandaises. Mais les premiers résultats encourageants montrent que cette équipe continuera dans cette voie pour apporter encore plus de folie dans le Super Rugby.