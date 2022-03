VIDÉO. Super Rugby. Les Fijian Drua terrassent les Rebels et signent un succès historique !

Ce vendredi, les Fijian Drua ont signé un succès historique, en s'imposant face aux Melbourne Rebels (31-26). La première victoire d'une équipe fidjienne en Super Rugby.

Vendredi historique en Australie. Et pour cause, les Fijian Drua, franchise fidjienne tout juste intégrée dans le Super Rugby, a remporté le premier match de son histoire dans la compétition ! Aussi le premier d'une équipe du Pacifique dans le Super Rugby. Opposés aux Melbourne Rebels, ces derniers disputaient leur premier match ''à domicile'' au Sunshine Coast Stadium. Rapidement menés 7-0, puis 14-0 à 5 minutes de la mi-temps et réduits à 14 après un carton jaune, on ne donnait pas cher de la peau des joueurs du Pacifique à vrai dire. Ces derniers, qui restent sur deux lourdes défaites face aux Waratahs et aux Brumbies ont cependant su relever la tête. Peu avant la pause, ils inscriront un essai. À la suite d'un petit coup de pied par-dessus, l'ailier Ravutaumada sera à la conclusion d'un joli mouvement et relancera son équipe (7-14).

Juste au retour des vestiaires, le troisième ligne fidjien Vilive Miramira, profitera d'un cafouillage en touche des Australiens pour planter un essai en contre, après une course de 60 mètres (12-14). Avant que les Fijian Drua ne prennent l'avantage sur une pénalité et un essai d'Apisalome Vota (22-14 55ème). Puis les ''locaux'' vont peu à peu construire leur succès grâce à la botte de l'ouvreur remplaçant Tela, auteur de trois nouvelles pénalités. Les Rebels répondront par un essai, mais à 31 à 19 à quelques secondes du terme, la messe semblait dite. Un ultime essai des Australiens sur la sirène viendra donner au score une ampleur moindre (31-26). Les Fijian Drua décrochent donc là un succès historique, le premier de leur histoire en Super Rugby, et le premier d'une équipe du Pacifique dans cette compétition. Un évènement, salué à l'autre bout du globe.