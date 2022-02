VIDEO. Le haka historique des Fijian Drua marque le début du Super Rugby Pacific

Pour son premier match en Super Rugby, les Fijian Drua ont effectué un haka face aux Waratahs. Une première dans l'histoire des compétitions de clubs.

C'est parti ! Le Super Rugby Pacific est lancé depuis ce vendredi matin. La rencontre entre les Moana Pasifika et les Blues ayant été reportée, c'est l'opposition entre les Waratahs et les Fijian Drua qui ouvre le bal d'un nouveau format alléchant. Une première historique donc puisque la formation fidjienne dispute là son premier match dans la compétition sudiste. Surtout, c'est la première apparition d'une franchise du Pacifique au sein du Super Rugby et donc d'une compétition professionnelle. Bref, une matinée à graver dans les livres d'histoire.

Autre moment déjà légendaire, les Fijian Drua ont effectué un haka, le ''Bole'' juste avant la partie devant les ''Tahs'', qui comme pour les matchs internationaux, se sont mis face à leurs adversaires, en ligne. Ce n'était encore jamais arrivé dans l'histoire des matchs de clubs, les formations néo-zélandaises réalisant des haka souvent en fin de match. Malheureusement pour les Fidjiens et alors que venons de passer l'heure de jeu, ils sont déjà nettement menés (40-3). Mais en ce 18 février 2022, l'essentiel était ailleurs.