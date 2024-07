RUGBY. Les All Blacks de Robertson à l'opposée des Bleus de Galthié, une première depuis 35 ans !

Les All Blacks reçoivent l'Angleterre pour un premier test qui sent la poudre. Le sélectionneur Scott Robertson a choisi d'aligner une équipe très expérimentée.

Au sortir de la Coupe du monde, certaines les nations comme le Pays de Galles ont entamé un nouveau cycle. Du côté de la France, le groupe n'a pas beaucoup bougé. Il faut rappeler que Fabien Galthié avait composé une équipe très jeune à son arrivée en 2020. Les cadres d'aujourd'hui seront très certainement ceux de 2027 en Australie.

Ce qui n'empêche pas le staff du XV de France de continuer sa revue d'effectif. Certes un peu forcée, mais toujours aussi instructive. Beaucoup de jeunes talents feront leurs débuts sous le maillot tricolore face à l'Argentine. Avec l'objectif de faire un gros match et de répondre aux attentes.

Sept sont d'ailleurs titulaires face aux Pumas : le 2e palois Hugo Auradou, le 3e ligne rochelais Oscar Jegou, le numéro 8 du Racing 92, Jordan Joseph ainsi que l'Héraultais Lenni Nouchi qui profite du forfait de Cancoriet.

RUGBY. XV de France. Un forfait chez les Bleus pousse le staff à revoir ses plans chez les avantsDerrière, on retrouve l'ailier palois Théo Attissogbe, le néo-Toulonnais Antoine Frisch et finalement le Parisien Lester Etien. Le dernier novice est sur le banc puisqu'il s'agit du Lyonnais Mickaël Guillard. En effet, si Ibrahim Diallo a pris la place de Nouchi, il a déjà connu trois sélections. Tandis que Teddy Baubigny en compte aussi une.

Une équipe assez inexpérimentée donc malgré la présence de Baptiste Serin et de ses 44 sélections. Soit tout le contraire de l'équipe alignée par Scott Robertson. Pour son premier match comme sélectionneur des All Blacks, l'an coach des Crusaders n'a pas donné sa chance au moindre débutant.

Et c'est un petit événement sur la planète ovale. C'est en effet la première fois depuis 35 ans qu'aucun novice n'est présent sur la première feuille de match de la saison. La dernière fois, c'était en 1989 nous apprend le média néo-zélandais Rugby Database.

A titre informatif, il n'y avait qu'un nouveau l'an passé, deux en 2022 et quatre en 2021. Si on compte généralement entre deux et quatre "bleus" chez les Blacks, l'année 1986 avait vu pas moins de 11 nouveaux capés sur la première feuille de match.

Ce samedi face à l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande entend bien l'emporter. Robertson compte sur Codie Taylor et ses 85 sélections, mais aussi sur les frères Barrett qui totalisent 249 sélections dont 123 pour Beauden, finisseur face aux Anglais.

Notez qu'il y aura tout de même quelques joueurs beaucoup moins expérimentés. Samipeni Finau, qui sera titulaire en 3e ligne, ne compte qu'une apparition. L'arrière Stephen Perofeta a été aligné trois fois et Mark Tele’a, 9. Ce match face au XV de la Rose sera aussi l'occasion de redécouvrir Asafo Aumua (6 sélections). Un joueur qui avait beaucoup fait parler de lui il y a quelques années.

