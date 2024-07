RUGBY. XV de France. Un forfait chez les Bleus pousse le staff à revoir ses plans chez les avants

Judicaël Cancoriet est forfait pour le match contre l'Argentine, obligeant le XV de France à revoir ses plans. Lenni Nouchi, jeune talent montpelliérain, est titularisé pour ce défi important.

Le XV de France doit revoir ses plans à quelques jours de son premier match face à l'Argentine. En effet, Judicaël Cancoriet, le troisième ligne du Stade Rochelais, est forfait pour cette première rencontre de la tournée en Amérique du Sud. Une tuile de dernière minute qui force le staff à revoir sa copie chez les avants.

RUGBY. Le XV de France face à l'Argentine avec une charnière Serin/Hastoy, Jaminet sur le bancPour pallier cette absence, c'est Lenni Nouchi de Montpellier qui a été choisi pour intégrer le XV de départ. Un défi de taille pour ce jeune joueur de 22 ans, qui va devoir prouver toute l'étendue de son talent sur la pelouse argentine.

Le champion du monde U20 l'an passé, reconnu pour sa robustesse et sa capacité à casser les lignes, aura l'occasion de briller sous les couleurs bleues. En parallèle, Ibrahim Diallo du Racing 92 intègre la feuille de match. Le troisième ligne, habitué des joutes du Top 14, compte déjà trois sélections.

Diallo, qui a déjà prouvé sa valeur en club, aura à cœur de montrer qu'il peut aussi s'imposer au niveau international. Et ce, même si la concurrence est particulièrement rude en troisième ligne.

Cette situation impose au staff de faire des ajustements tactiques de dernière minute. La solidité du pack français sera mise à l'épreuve, et chaque détail comptera pour sortir vainqueur de ce duel.

RUGBY. 7 ''Français'' titulaires : L’Argentine sort l’armada pour recevoir le XV de FranceMalgré ce coup dur, le groupe reste concentré et déterminé. Les Bleus savent qu'ils peuvent compter sur leur profondeur de banc pour pallier les absences et maintenir un niveau de performance élevé.

Les talents comme Nouchi et Diallo seront sous les feux des projecteurs, et c'est aussi l'occasion pour eux de se faire un nom sur la scène internationale. Le rendez-vous est pris pour un affrontement qui s'annonce intense et décisif.