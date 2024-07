RUGBY. 7 ''Français'' titulaires : L’Argentine sort l’armada pour recevoir le XV de France

Les Pumas ont dévoilé une composition d’équipe pour affronter les Bleus sans Santiago Chocobares, tout juste champion de France, mais très solide quand même.

C’est donc ce samedi à 21h que la tournée en Amérique du Sud du XV de France va débuter. A Mendoza, les ouailles de Fabien Galthié défieront les Pumas avec une équipe très jeune.

Face à eux, ils retrouveront une formation expérimentée, emmenée par le capitaine Montoya notamment, solide talonneur de Leicester. Pour son premier match à la tête de l’Argentine, Felipe Contepomi a choisi de placer à ses côtés 7 joueurs évoluant en France dans le XV de départ.

Si Tomas Lavanini, Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares sont les trois grands absents des latinos, pour diverses raisons, les Pumas pourront compter sur le fer de lance Marcos Kremer en 3ème ligne notamment. Avec Pablo Matera, il encadrera le prometteur Joaquin Oviedo, joueur de l'USAP.

Et ce n’est pas tout : la paire de centre sera très expérimentée avec Jeronimo De la Fuente, titulaire aux côtés de Moroni. La bombe bayonnaise Mateo Carreras, elle, sera titulaire à l’aile avec son compère clermontois Bautista Delguy, pour des extérieurs très dangereux.

Les Bayonnais Lucas Paulos et Mateo Carreras sont aussi présents, comme les Clermontois Marcos Kremer et Bautista Delguy et l'Oyonnaxien Martin Bogado.

Notez aussi la présence du futur oyoman Martin Bogado à l’arrière, bon relanceur qui évoluait du côté des Highlanders cette année.

Ailleurs, les présences du pilier de Trevise Tomas Gallo et du maître à jouer de Gloucester Santiago Carreras seront à surveiller. C’est donc une belle équipe qui attend les Français au cœur de la région viticole de l’Argentine, ce samedi.