RUGBY. L'équipe de France favorite pour remporter la Coupe du monde 2023 selon RugbyPass

À deux ans du coup d'envoi de la Coupe du monde 2023, l'équipe de France se présente comme le favori de la compétition aux yeux des observateurs.

VIDÉO. Barassi, Penaud, Jordan : voici les plus beaux essais de l'année 20212021 a été une riche année pour le rugby tricolore. Les Bleus ont terminé à la deuxième place du Tournoi des 6 Nations puis ils ont donné du fil à retordre aux Wallabies. Remportant au passage un succès historique en Australie avant de dominer il y a quelques semaines les All Blacks lors d'une tournée réussie. Pour l'heure, les hommes de Fabien Galthié n'ont pas remporté le moindre titre. Et pourtant, ce qu'ils ont produit depuis le dernier Mondial est suffisant pour faire de la France le favori pour la prochaine Coupe du monde aux yeux de Rugby Pass. À la question, "Dans l'état actuel des choses, quelle équipe semble la mieux placée pour remporter la Coupe du monde 2023 en ce moment ?", une partie de la rédaction du site anglais spécialisé a placé la France au sommet des pronostics. "Comment ne pas citer la France, commente l'un des rédacteurs. Il y a cinq à six équipes qui se bousculent toutes pour la tête du peloton, mais une seule aura l'avantage du terrain en 2023. Un quart de finale attend l'équipe de Fabien Galthié face à l'Irlande, l'Afrique du Sud ou l'Écosse au Stade de France." Le récent succès sur la Nouvelle-Zélande a montré de quoi les Bleus étaient capables. Mais seront-ils aussi faire face à la pression d'une Coupe du monde à domicile. La même qui a fait s'écrouler l'Angleterre en 2015, mais qui a aussi permis à l'Afrique du Sud et à la Nouvelle-Zélande de briller en 95 pour l'une et en 2011 pour l'autre. À deux ans du Mondial, la jeunesse, la qualité et la forme des Bleus font que la France en impose. Le point le plus important, c'est justement qu'il reste encore deux années à Galthié pour faire progresser ses ouailles. "Une équipe française motivée et plus développée emmenée par Antoine Dupont et Romain Ntamack devant leur public devrait avoir le reste du monde à ses pieds", estime un autre rédacteur. Il s'agit de rappeler que les autres nations vont aussi avoir le temps de progresser pour certaines ou de se refaire la cerise pour d'autres. "Deux ans, c'est long dans le rugby international." Aussi, l'Angleterre n'est pas à négliger "étant donné qu'ils ont réussi à maintenir un niveau constamment élevé au cours des deux dernières saisons malgré les nombreux changements au sein de l'équipe". Un groupe à la fois expérimenté qui a goûté aux défaites à la Coupe du monde, mais qui fait aussi la part belle aux jeunes talents comme Marcus Smith. CHAMPIONS CUP. Encore lui ! Marcus Smith marque un essai incroyable face à CardiffOutre des Anglais bien décidés à gâcher la fêtes des Français, ce qui pourrait aussi priver la France de son premier titre après trois finales, réside dans l'ADN tricolore. On connaît en effet leur manque de constance dans cette compétition. Heureusement, la génération actuelle, composée notamment de joueurs qui ont remporté le championnat du monde des moins de 20 ans à deux reprises, sait comment gagner des matchs. Mais d'aucuns s'interrogent, et à juste titre, sur la capacité des Bleus à conserver ce haut niveau d'exigence et surtout à atteindre leur meilleur niveau en temps voulu. L'exemple le plus frappant est Antoine Dupont. Excellent en 2020, brillant en 2021, le demi de mêlée marche sur l'eau et ses adversaires. Pourra-t-il enchaîner les performances ? Mais surtout, n'a-t-il pas atteint son pic de forme trop tôt par rapport aux objectifs de l'équipe de France ? Il faut espérer que non. On rappellera aussi qu'une Coupe du monde se gagne non pas à 15 ni à 23 mais bien grâce à l'ensemble du groupe. Si Dupont donne la victoire aux Bleus comme Wilkinson aux Anglais en 2003, on signe quand même.