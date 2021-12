CHAMPIONS CUP. Encore lui ! Marcus Smith marque un essai incroyable face à Cardiff

Ce samedi 18 décembre, le jeune demi d’ouverture anglais a profité de la rencontre face à Cardiff pour montrer son talent et sa vista.

Il n’est plus à présenter. À 22 ans, l’éclair Marcus Smith continue de faire des ravages et fait tomber la foudre sur les joueurs de Cardiff. C’est à la 19ème minute de jeu que le joueur amorce une offensive foudroyante. La défense de Cardiff ne peut rien y faire, le coup est parfaitement joué et les soutiens sont présents après que le néo-international anglais perce le premier rideau défensif gallois. Deux passes et 75 mètres plus tard, il aplatit devant un public londonien conquis. Bien assisté par Dombrandt, le philippin d’origine inscrit son second essai en Champions Cup de sa carrière, synonyme également de 26ème réalisation sous les couleurs des Harlequins.

VIDEO. Champions Cup. Les Harlequins de Marcus Smith viennent à bout de Castres

Sur l’ultime compte de 43 à 17, les Harlequins semblent déjà commencer à composter leur billet pour les phases finales. Au terme de la rencontre, le manager des Quins, Tabai Matson, s’est exprimé sur le match et les ambitions de son équipe selon des propos rapportés par RugbyPass. Il dit : “Nous avons probablement eu de la chance en débloquant la situation à l’heure de jeu. D’autant plus qu’il y avait deux équipes qui pouvaient et voulaient jouer, alors espérons que cela nous mettra dans des dispositions confortables pour janvier. [...] L'équipe a vraiment de grandes attentes en ce qui concerne le passage à la deuxième phase de la compétition, donc nous voulons contrôler le plus de choses possibles. [...] La Heineken Champions Cup, pour ce club, cela fait longtemps que nous n'avons pas été aussi à l'aise, alors c'est bien d'être en mesure de pousser un peu plus loin.”

CHAMPIONS CUP. Marcus Smith, Semi Radradra, Duane Vermeulen... les 5 joueurs à suivre cette saison

Au cours de cette partie, le jeune ailier de Cardiff Theo Cabango a également marqué un essai splendide. Alliant vitesse et sérénité, il a remonté plus de 50 mètres le long de sa ligne pour permettre à Cardiff de quitter son adversaire sur un score de parité à la mi-temps.