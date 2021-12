CHAMPIONS CUP. Marcus Smith, Semi Radradra, Duane Vermeulen... les 5 joueurs à suivre cette saison

Pour cette nouvelle édition de CE qui débute, faisons un point sur les joueurs à suivre ; ceux qui pourraient bien éclabousser la compétition de leur talent.

C'est donc dès ce vendredi soir que la fameuse Coupe d'Europe va reprendre ses droits. La principale question cette année après les aléas de la saison dernière : la compétition pourra-t-elle se dérouler correctement ? Rien de sûr à l'heure d'écrire ces lignes, quant on sait que certaines équipes celtes, après leur séjour en Afrique du Sud et son fameux varion Omicron, ont été touchées par le Covid, et qu'une première rencontre à été d'ores et déjà annulée.

Pourtant, au-delà de ça, que cette édition 2021/2022 a de belles choses à nous offrir ! Au-delà des habitués des phases finales tels que le Leinster, le Munster et désormais Exeter, il est clair qu'on a carrément hâte de (re)voir les Harlequins champions d'Angleterre en titre et les Tigers de Leicester toujours invaincus cette année (9 victoires en 9 matchs) sur la plus grande scène européenne. Au vu de leurs forces en présence, ces deux équipes pourraient s'inviter à la lutte pour le dernier carré, et replacer ces historiques au centre de l'Europe. À moins que l'Ulster ou Northampton ne leur chippe la vedette grâce à leurs recrues impressionnantes... Coup d'oeil sur les 5 joueurs à suivre dans cette compétition cette saison :

Son nom de vous dit rien ? Peut-être que sa tête plus, alors. Quoi que, le Springbok aux 12 sélections s'est rasé la tête récemment et n'arbore plus les tresses qu'on lui connaissait... Mais qu'importe, Skosan a débarqué à Northampton cet été avec ses 35 essais en Super Rugby dans les valises, et un CV qui parle donc pour lui. Et il l'assume ! Car depuis son arrivée au mythique Franklin's Garden, le supersonique ailier (10,70 sec au 100m) a déjà planté 7 essais en 5 matchs ! Vous l'avez compris, le Racing devra donc grandement s'en méfier ce vendredi ; tout comme de son compère de l'aile Taqele Naiyaravoro lorsqu'il reviendra de blessure, lui qui est accessoirement affiché à 1m94 pour 131kg et demeure le joueur qui casse le plus de plaquages en Angleterre sur les 3 dernières saisons...

Ça, c'est un sacré retour ! Les Toulonnais se souviennent forcément du surpuissant numéro 8 sud-africain qui leur a fait tant de bien durant ses années sur la Rade (2015-2018). Après un nouveau passage par son pays natal et les Bulls, le champion du monde 2019 semble s'être offert une dernière aventure en Europe, cette fois du côté de Belfast. En Irlande du Nord, un troisième ligne Springbok en chasse un autre puisque Vermeulen est venu remplacer la figure de l'Ulster, Marcel Coetzee, retourné auprès des siens récemment. Touché par le Covid après la tournée d'automne, le colosse (1m93 pour 122kg) est toujours incertain pour cette première journée de CE, ce qui pourrait bien faire l'affaire des Clermontois. Car avec un Duane derrière sa mêlée, aucune équipe n'est la même...

Bon je pense qu'on est bons, plus besoin de présenter le prodige anglais. À seulement 22 ans, le Philippin de naissance éclabousse la Perfide Albion de son talent tous les week-end et, au-delà d'être le maestro des Quins depuis quelques saisons déjà, semble être aussi parti pour prendre les clés du camion de l'équipe nationale en 10. En Coupe d'Europe, à lui de montrer qu'il saura débloquer les situations et gérer le jeu dans les grands matchs. Mais à en voir son imperturbable faculté offensive sur les terrains, nul doute qu'il devrait à nouveau nous en mettre plein les yeux. D'autant que le magicien évolue aux côtés d'autres attaquants peut-être sous côtés mais tout bonnement exceptionnels. Joe Marchant, Huw Jones et Tyrone Green, ça vous dit quelque chose ? Les Castrais sont prévenus...

Un des habitués de cette Champions Cup, lui qui a été élu meilleur joueur de la compétition en 2020. Depuis, le numéro 8 des Chiefs poursuit sur sa lancée incroyable, retrouvant - enfin - l'équipe d'Angleterre et continuant d'enfiler les essais comme les perles. À tout juste 27 ans, le grand frère de Joe n'est déjà qu'à 3 réalisations d'être le meilleur marqueur de l'histoire du Premiership en 3ème ligne ! Avec lui, Exeter a toujours ce petit quelque chose pour se sortir des situations les plus étriquées... et sera encore l'un des favoris à l'Europe cette année.

Qu'on le veuille ou non, Radradra, c'est toujours Radradra. Cet animal de 110kg capable de traverser le terrain lorsqu'il lui en prend l'envie et de nous gratifier de gestes techniques absolument sensationnels. Embêté par des pépins physiques à répétition depuis près d'un an et alors qu'il n'avait plus joué depuis juin dernier, l'ancien bordelais a tout de même trouvé le moyen de régaler, pour son retour à la compétition la semaine dernière. On vous laisse admirer tout ça ci-dessous, et vous rappeler qu'avec Radradra et toutes ses autres forces vives, les Bears de Bristol vont enfin ressembler davantage à un grizzly qu'à Winnie l'Ourson...

