WTF. Marcus Smith, Will Jordan, NTK... Voilà à quoi ressemblerait une sélection mondiale des meilleurs U23

RugbyPass a imaginé ce que donnerait une sélection U23 mondiale. On y retrouve d'énormes jeunes talents, et une équipe qui a une sacrée gueule.

N'y pensez-vous donc jamais ? Vous savez, au fait que la nouvelle génération de professionnels est quand même fortement alléchante. Certes, on le sait, la France fait figure des mieux loties à ce petit jeu là, avec ses équipes nationales U20 championnes du monde deux fois consécutivement (2018 et 2019). En somme, d'autres garçons passés à travers les radars chez les jeunes se sont révélés et, entourés par quelques joueurs d'expérience enfin arrivés à maturité ainsi que cornaqués par Fabien Galthié #leprofesseur et son staff, les Bleus sont aujourd'hui la sélection nationale avec probablement le plus de potentiel au monde. En phase d'apprentissage permanente, celle-ci progresse (très) vite et sa dernière performance face aux All Blacks a marqué le point d'orgue des 2 premières années du mandat censé les mener à leur apogée en 2023.

En ce lundi matin, et pour répondre - enfin - à tous les fantasmes de la vox populi, le média anglophone RugbyPass a donc décidé d'imaginer ce que donnerait une sélection des meilleurs joueurs U23 de la planète. Comme les U20 du coup, mais avec quelques années de plus afin de laisser aux jeunes le temps de se révéler et d'apprendre en faisant leurs premières armes en professionnel. Ici, seuls les joueurs nés en 1998 ou après postulent, donc. Attention, vous n'êtes pas prêts !

Une sélection qui compte donc 3 petits coqs, en les personnes de Demba Bamba, Cameron Woki et Romain Ntamack. Sommes nous convaincus par ce XV ? Celui-ci a de la gueule, il est vrai, mais peut-être aurait mérité quelques ajustements. À gauche de la mêlée et dans le même style, Jean-Baptiste Gros n'aurait aujourd'hui rien à envier au Gallois Rhys Carre, tandis que dans des profils différents et bien plus mastodontes, les sudistes De Groot et Bell auraient clairement leur mot à dire. Grâce à sa performance impressionnante à ce poste face aux Blacks, Woki se voit offrir une place en deuxième ligne, alors qu'une présence un cran plus bas (son vrai poste !) aux côtés de l'Anglais Tom Curry serait peut-être plus adaptée.

Enfin et même si Marcus Smith et Damian Willemse puent clairement le rugby, difficile de ne pas mentionner Matthieu Jalibert et surtout Melvyn Jaminet au même poste qu'eux. En toute subjectivité, l'ouvreur des Harlequins est probablement le joueur le plus prodigieux à l'ouverture à l'instant T, mais l'arrière de l'USAP, lui, n'a pas de concurrence en terme de fiabilité dans le 3ème rideau, ni face au but. Et vous, ce XV à la sauce anglophone vous convient-il ?