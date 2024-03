RUGBY. Le vivier inépuisable du rugby français révélé une fois de plus par les stats

Les chiffres montrent l'importance des demis de mêlée français comme Graou, Le Garrec, Couilloud et Dupont dans les performances des clubs de Top 14 en Europe.

RUGBY. Déroute, victoire étriquée et tension : La France au bord de l'effondrement dans le 6 Nations ?Bien que le XV de France soit dans le dur dans ce Tournoi des 6 Nations 2024, le rugby tricolore est plutôt en vue sur la scène européenne. Et ce, grâce aux clubs de Top 14. Nul besoin de vous rappeler que les trois derniers titres en Champions Cup ont été remportés par des formations tricolores. La Rochelle réalisant au passage un formidable doublé après le sacre de Toulouse en 2021.

Cette saison encore, les clubs tricolores ont montré de très belles choses. Si les Maritimes ont eu plus de mal à se qualifier, le Stade Toulousain ou encore Bordeaux ont été en vue avec des prestations abouties. Les Rouge et noir ont d'ailleurs terminé la phase de poules à la première place des équipes qualifiées devant le Leinster et les Saints.

Au total, cinq formations du Top 14 verront les phases finales. Et on est déjà assuré d'avoir un représentant de l'Hexagone en 8e puisque Toulouse affronte le Racing 92 début avril. Un match qui pourrait être l'occasion de voir deux des meilleurs demis de mêlée en Europe face à face. VIDÉO. Les journées passent et Paul Graou (Toulouse) est toujours le meilleur second couteau du TOP 14Antoine Dupont vs Nolann Le Garrec, oui, mais pas seulement. En l'absence du premier cité, Paul Graou a réalisé de superbes performances avec le champion de France en titre. Si bien que selon les chiffres d'Opta, la doublure habituelle du capitaine des Bleus est le meilleur joueur d'Europe si on prend en compte son implication sur les essais toulousains (13).

Et qui trouve-t-on après lui ? Le Racingman avec 12 participations aux essais de la formation francilienne. Quand on vous dit que le vivier tricolore est riche, on retrouve pas moins de cinq demis de mêlée français au dix premières places de ce classement. XV DE FRANCE. Comment Galthié peut-il continuer à se passer du meilleur marqueur du Top 14, Baptiste Couilloud ?Le Lyonnais Baptiste Couilloud, que certains observateurs aimeraient voir chez les Bleus pour la suite du Tournoi, s'est aussi invité avec 11 participations. Une deux plus que le Clermontois Sébastien Bézy et à six longueurs du Bordelais Maxime Lucu.

Crédit image : theanalyst.com

Si Antoine Dupont n'est que 8e, on peut facilement penser qu'avec plus de temps de jeu (537 minutes contre 851 pour Graou), il serait placé bien plus haut, voire même à la première place. Auteur de 14 offloads en Champions Cup, le capitaine tricolore est devenu l'un des meilleurs distributeurs de caviars au monde. Stade Toulousain. Antoine Dupont, le Distributeur de Caviars du Rugby : Ses Stats Impressionnantes en 2023 !