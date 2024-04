RUGBY. Le Top 14 bientôt chamboulé pour faire de la place à cette nouvelle compétition ?

Est-il possible de dire actuellement quel est le meilleur club du monde ? Sans être chauvin ou patriote, la réponse à cette question reste difficile. Bientôt, il se pourrait que l'on puisse le savoir.

Vers une coupe du monde des clubs ?

Allons-nous vers une véritable révolution dans le rugby international ? A en croire les paroles de la presse anglaise, l'idée d'une coupe du monde des clubs ne serait plus une utopie, mais bien réelle. L'EPCR semblerait avoir accepté le projet de création d'une coupe du monde des clubs, bien que quelques détails techniques soient à perfectionner.

Pour l'instant, aucune indication sur le nombre d'équipes, du format de cette nouvelle compétition ou encore des participants concernés. Néanmoins, cette coupe du monde aurait lieu tous les quatre ans, pendant le mois de juin et débuterait en 2028.

L'objectif serait de faire s'affronter des équipes de Premiership, de Top 14, de Super Rugby ou encore du Japon afin d'élire le club le plus performant du monde. Selon les informations des médias britanniques du Daily Mail et de The Gardian, l'EPCR ainsi que les ligues européennes auraient déjà donné leur accord quant à la réalisation de cette nouvelle compétition.

Nous apprenons également que lors de ces années de coupe du monde des clubs, les championnats européens, en priorité, accepteraient de modifier le calendrier annuel afin de laisser le temps et les disponibilités aux clubs de s'organiser. Cela paraît presque irréalisable, et pourtant ce sujet est bien d'actualité.

Quelles solutions pour le Top 14 ?

Demandez aux joueurs si cette idée de coupe du monde des clubs est une bonne initiative ? Le Top 14 reste le championnat le plus relevé au monde, mais aussi celui qui possède le plus de journées de compétition.

Au total, lors de la phase régulière, chaque équipe joue 26 matchs, sans compter celles qualifiées pour les phases finales qui peuvent potentiellement en jouer trois de plus (quart de finale, demi-finale et finale).

Nous pouvons rajouter à cela la Challenge Cup, ainsi que la Champions Cup, qui viennent désormais faire leur apparition entre certaines journées de Top 14. Il n'est pas rare qu'à la fin de la saison, en juin, lorsque la finale du championnat de France est passée, voir des joueurs avec plus de 30 matchs dans la saison.

Mais alors, quelles solutions rationnelles se présentent aux dirigeants du Top 14 ? Selon la presse anglaise, la LNR aurait donné son aval pour la création de la coupe du monde des clubs, et aurait même promis de faire des efforts sur le calendrier de la saison. Il se pourrait alors que la finale soit avancée d'un mois, en mai, pour laisser une phase de repos aux équipes participantes.

Cela voudrait dire que le Top 14 devrait logiquement débuter plus tard, et non au mois de septembre comme à l'accoutumée. À l'instar de notre championnat, la Premiership et l’United Rugby Championship auraient aussi accepté d'avancer leurs finales pour la coupe du monde des clubs.

La Champions Cup comme arbitre ?

Au cœur du projet, la Champions Cup pourrait alors arranger tous les clubs et faciliter l'organisation. En effet, tous les quatre ans, le format de la Coupe des Champions pourrait être bouleversé, sans vainqueur, mais en servant juste d'arbitre.

La compétition européenne débuterait, comme d'habitude, par des phases de poules, suivies de huitièmes de finale. Ensuite, les huit équipes en lice seraient basculées dans cette coupe du monde, aux côtés de six franchises du Super Rugby Pacific, ainsi que deux clubs de League One au Japon.

Pour le moment, bien que nous soyons aux prémices de ce projet, les organisateurs aimeraient une première édition dans l'hémisphère nord. Les droits TV sont plus favorables dans cette zone, bien qu'une délocalisation dans le sud ne soit pas impossible.

