RUGBY. CHAMPIONS CUP. Le Leinster en alerte : incertitudes et blessures avant le choc contre La Rochelle

La Rochelle affronte le Leinster dans un quart de finale palpitant de la coupe des Champions. Un match revanche attendu, promettant passion et intensité.

Les quarts de finale de la coupe des Champions Investec s'annoncent palpitants. La Rochelle se prépare à affronter le Leinster dans une rencontre qui promet des étincelles. Un remake des deux dernières finales de la compétition qui avaient vu les Maritimes l'emporter pour un formidable doublé.

Alors que les billets s'arrachent, plus de 20 000 fans ayant déjà assuré leur place, le suspense monte d'un cran concernant la composition de l'équipe du Leinster. Leo Cullen a fait le point sur son groupe à quelques jours du choc. Et les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Du moins, selon qui vous supportez.

Si des cadres comme Robbie Henshaw, Hugo Keenan, Luke McGrath, Ciarán Frawley, et Andrew Porter devraient postuler. L'incertitude plane au-dessus de Jimmy O'Brien (cou), Charlie Ngatai (mollet), et surtout Garry Ringrose (épaule) et Cian Healy (jambe).

Leur présence sur le terrain ne sera confirmée qu'après des évaluations plus poussées cette semaine. La liste des indisponibles pourrait s'allonger, avec James Ryan (bras), Tommy O'Brien (ischio-jambiers), et Alex Soroka (pied) déjà hors course.

Malgré un groupe pléthorique, la menace d'une composition amoindrie n'est pas la meilleure préparation pour ce quart relevé à Dublin. Les Irlandais, forts de leur expérience et de leur talent, sont cependant habitués à relever de tels défis.

Face à eux, La Rochelle, prête à en découdre, ne manquera pas de tenter d'exploiter chaque faille. Bousculés face aux Stormers, les doubles champions en titre ont fini par l'emporter sur la plus petite des marges. Une rencontre riche d'enseignements pour O'Gara et ses hommes. RUGBY. CHAMPIONS CUP. Au mental et à l'usure, la Rochelle se sort du piège sud-africain et file en quartS'ils veulent se hisser dans le dernier carré, les Rochelais devront s'appuyer sur ce qui a fait leur force ces dernières années mais aussi en Afrique du Sud : un pack conquérant et de la sérénité. À cela, il faudra ajouter de la maitrise et une énorme défense pour faire tomber une équipe qui n'a perdu qu'un seul match à la maison cette saison toutes compétitions confondues.