RUGBY. Toulouse, Leinster, UBB, etc. Les quarts de finale de Champions Cup sont connus !

Ils étaient 24, ils n’en restent plus que huit. Après les huitièmes de finale, seuls trois clubs français, trois clubs anglais, un club sud-africain et un club irlandais peuvent encore postuler au titre de vainqueurs de la Champions Cup.

Alors que le championnat connaît de grosses difficultés financières et structurelles, la Premiership place 3 de ses représentants en quarts. Ainsi, les Northamptons Saints, les Harlequins et les Exeter Chiefs sont encore en lice.

Du côté de l’United Rugby Championship, seulement deux franchises ont survécu jusque-là. Ainsi, les Irlandais du Leinster et les Sud-Africains des Bulls vont essayer d’arracher une place en demi-finale.

En Top 14, les places obtenues ne sont pas plus nombreuses, néanmoins le niveau général des prétendants paraît sérieusement relevé. En effet, les surprenants outsiders de l’Union Bordeaux-Bègles, les doubles champions en titre du Stade Rochelais et les quintuples champions d’Europe du Stade Toulousain font partie des favoris.

Avec la victoire de la Rochelle en Afrique du Sud, les chances de voir une finale franco-française restent possibles. Cependant, pour parvenir à ce scénario, les Maritimes devront l’emporter à l’extérieur en quart face au Leinster. S’ils créent l’exploit à Dublin, ils devront de nouveau se déplacer en demi-finales, étant l’équipe la plus mal classée des phases de poules dans leur partie de tableau.

De l’autre côté du tableau, l’hypothèse d’une demi-finale 100% Top 14 reste aussi possible en Champions Cup. En effet, si Toulouse vient à bout des Exeter Chiefs et que Bordeaux-Bègles élimine les Harlequins, les deux formations se rencontreront en demi-finale. Dans ce cas précis, le Stade Toulousain recevra son voisin de l’autre bout de la Garonne sur ses terres.

Voici le tableau des quarts de finale de la Champions Cup 2023/2024 :

