Champions Cup. Avec Ahki le magnifique, Toulouse - Racing 92 a soufflé le chaud et le froid sur les réseaux sociaux

L’enchaînement Dupont / Ntamack et Ahki / Barassi sur la compo c’est ça ma version du bonheur #STR92

C'est cool avec la météo on va avoir le Stade qui relance tous les ballons du parking tah 2010.



On pourra aussi peut être se dire que y a d'autres moyens de jouer au rugby sans le pied et en restant efficace. Équipes en voie de disparition.#STR92