RUGBY. TEST MATCH. Camille Lopez (Bayonne) va retrouver le XV de France cet été !

Avant de se rendre en Amérique du Sud, le XV de France affrontera une sélection mondiale à Bilbao. Camille Lopez et Maxime Machenaud ont confirmé leur présence.

RUGBY. Le Programme explosif de l'été 2024 du XV de France : 4 matchs pour des Bleus new look !Les traditionnelles tournées d'été vivent leurs derniers instants avec le lancement d'une compétition internationale à l'horizon 2026. En attendant la première édition de nouveau format, le XV de France se rendra en Amérique du Sud dans quelques semaines pour y défier l'Argentine ainsi que l'Uruguay.

Avant cela, il a été décidé que les Bleus de Fabien Galthié seraient également opposés à une sélection mondiale du côté de Bilbao. On sait déjà que l'équipe de France sera privée de nombreux cadres. C'est en effet le 22 juin que ce match au stade San Mames est programmé. TOP 14. Gardien de la forteresse Jean-Dauger, jusqu'où ira l'inusable Camille Lopez ?On jouera ce week-end-là les demies de Top 14. La finale aura ensuite lieu le 28 juin à Marseille. Si on ne sait pas encore quel sera le dernier carré, Sud Ouest nous apprend que plusieurs joueurs "ont déjà confirmé leur présence". Non pas chez les Bleus, mais au sein du World XV.

Selon les performances de leur équipe respective, le Fidjien Semi Radradra (Lyon) ainsi que les Bayonnais Camille Lopez, Maxime Machenaud, Tevita Tatafu seront de la partie. RUGBY. Après Meafou, un autre phénomène physique du Pacifique choisit le XV de FranceOn sait d'ailleurs que ce dernier a choisi la France pour son avenir international. Nul doute que Fabien Galthié et ses adjoints seront aussi attentifs à ses performances qu'à celles des Tricolores présents sur le pré.

Quant à Camille Lopez et Maxime Machenaud, ils vont retrouver le XV de France, mais dans la peau d'un adversaire. Les deux hommes, associés à Bayonne depuis 2022, n'ont plus porté le maillot tricolore depuis la Coupe du monde 2019 au Japon.

Notez que selon Sud Ouest, deux internationaux anglais Mako et Billy Vunipola seront aussi de la partie fin juin, avant que ce dernier ne rejoigne la France. Le troisième ligne des Saracens a en effet signé à Montpellier. RUGBY. TRANSFERT. Billy Vunipola rejoint la colonie anglaise en Top 14 : Un nouveau défi au MHR qui prometL'occasion pour son prochain entraîneur Patrice Collazo de lui souffler quelques consignes. Patrice Collazo a en effet été choisi pour coacher cette sélection avec l'ancien sélectionneur des All Blacks Ian Foster.