RUGBY. Le Programme explosif de l'été 2024 du XV de France : 4 matchs pour des Bleus new look !

Le XV de France va non seulement affronter deux fois l'Argentine, mais un test contre l'Uruguay est au programme après un match de gala contre une sélection mondiale.

Selon les échos de nos confrères du Midi Olympique, les Bleus de Fabien Galthié ont rendez-vous le samedi 22 juin, sur la pelouse mythique du stade San Mamès de Bilbao. Vous imaginez bien que le XV de France sera alors privé de nombreux cadres puisque les demi-finales de Top 14 sont programmées au même moment. Tandis que la finale du Top 14 aura lieu la semaine suivante. VIDEO. Les leaders du XV de France ont crevé l'abcès : ''On est tous responsables de la carrière du mec d'à côté''Face à une équipe de France new look, on devrait retrouver non pas une nation, mais une sélection mondiale. Il n'est pas impossible que des stars de l'ovalie évoluant en Europe soient alignées. Le tout sous la houlette de l'ex-sélectionneur des All Blacks, Ian Foster.

Cette rencontre de gala, fruit d'une collaboration avec l'habituel promoteur des Barbarians britanniques, ne permettra pas d'avoir une sélection officielle pour les Tricolores. Comme cela avait été le cas lors de la venue des All Blacks à Lyon en semaine en 2017.

Selon Eurosport, Fabien Galthié dévoilera, quelques jours avant le match, une liste de 28 joueurs chargés de porter haut les couleurs françaises dans ce qui s'annonce comme une fête du rugby international. Le technicien convoquera ensuite 42 éléments pour la tournée d'été.

Au programme : deux confrontations avec les Pumas, les 6 et 13 juillet, entrecoupées d'un duel contre l'Uruguay le 9 ou le 10 juillet. Une série de tests offrira une chance inouïe à de nouveaux talents de se révéler.

En effet, quand bien même les gros pourvoyeurs du XV de France n'attendraient pas le dernier carré du Top 14, le staff devrait laisser les cadres tricolores au repos. Ce voyage en terre argentine s'inscrit dans une logique de renouvellement et de découverte, où chaque rencontre sera l'occasion pour les Bleus de tester leur cohésion et d'élargir leur horizon.

Certains éléments pourraient marquer des points en vue des matchs programmés en novembre. Si l'Argentine sera à nouveau au programme, les Bleus feront face au Japon mais surtout à la Nouvelle-Zélande. Personne n'a oublié le formidable succès de 2021 qui avait ensuite propulsé les Tricolores vers un Grand Chelem en 2022.